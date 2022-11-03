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В Приамурье начался допрос по делу о высокопоставленных полицейских - РИА Новости, 03.11.2022
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В Приамурье начался допрос по делу о высокопоставленных полицейских
В Приамурье начался допрос по делу о высокопоставленных полицейских - РИА Новости, 03.11.2022
В Приамурье начался допрос по делу о высокопоставленных полицейских
Допрос свидетелей по уголовному делу против высокопоставленных полицейских Приамурья начался в суде Благовещенска, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T07:30
2022-11-03T07:30
происшествия
благовещенск
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя – РИА Новости. Допрос свидетелей по уголовному делу против высокопоставленных полицейских Приамурья начался в суде Благовещенска, сообщил РИА Новости представитель суда.Речь идет о бывшем начальнике УМВД России по Амурской области Николае Аксенове и бывшем начальнике тыла этого же управления Михаиле Робканове, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями"Сейчас идет допрос свидетелей. В основном это люди связанные со строительством. Их примерно 90 человек. Сказать сколько по времени будет длиться очень сложно, очень много факторов влияющих на процесс", - сообщил пресс-секретарь суда Александр Воронин.Рассмотрение дела длится уже больше года, с сентября 2021 года. Очередное заседание состоится в четверг. После праздников рассмотрение дела назначено на каждый день, вплоть до нового года, уточнил Воронин.По данным следствия, в 2013-2015 годах в ходе исполнения госконтракта по реконструкции здания районного отдела полиции Аксенов и Робканов подписали документы о приемке и оплате фактически невыполненных работ на сумму более 39 миллионов рублей. Их действия повлекли причинение крупного ущерба и невыполнение задания государственного оборонного заказа.Обвиняемые также безосновательно за счет бюджета организовали закупку служебной шестикомнатной квартиры, в которой жили Робканов и его семья, добавляет следствие.Кроме того, экс-начальника тыла полиции Приамурья ждет еще один суд по обвинению в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на строительство спорткомплекса. Обвиняемый способствовал тому, что стоимость работ по реконструкции клуба возросла с 48,5 миллиона до 55 миллионов рублей, которые затем были "израсходованы ненадлежащим образом".Сейчас Аксенов находится под подпиской о не выезде, а Робканов под стражей - в СИЗО до 22 декабря. Подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221101/prigovor-1828299851.html
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происшествия, благовещенск, россия, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область
07:30 03.11.2022
 
В Приамурье начался допрос по делу о высокопоставленных полицейских

В Благовещенске начался допрос свидетелей по делу о высокопоставленных полицейских

© РИА Новости / Антон ДенисовСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя – РИА Новости. Допрос свидетелей по уголовному делу против высокопоставленных полицейских Приамурья начался в суде Благовещенска, сообщил РИА Новости представитель суда.
Речь идет о бывшем начальнике УМВД России по Амурской области Николае Аксенове и бывшем начальнике тыла этого же управления Михаиле Робканове, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями
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"Сейчас идет допрос свидетелей. В основном это люди связанные со строительством. Их примерно 90 человек. Сказать сколько по времени будет длиться очень сложно, очень много факторов влияющих на процесс", - сообщил пресс-секретарь суда Александр Воронин.
Рассмотрение дела длится уже больше года, с сентября 2021 года. Очередное заседание состоится в четверг. После праздников рассмотрение дела назначено на каждый день, вплоть до нового года, уточнил Воронин.
По данным следствия, в 2013-2015 годах в ходе исполнения госконтракта по реконструкции здания районного отдела полиции Аксенов и Робканов подписали документы о приемке и оплате фактически невыполненных работ на сумму более 39 миллионов рублей. Их действия повлекли причинение крупного ущерба и невыполнение задания государственного оборонного заказа.
Обвиняемые также безосновательно за счет бюджета организовали закупку служебной шестикомнатной квартиры, в которой жили Робканов и его семья, добавляет следствие.
Кроме того, экс-начальника тыла полиции Приамурья ждет еще один суд по обвинению в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на строительство спорткомплекса. Обвиняемый способствовал тому, что стоимость работ по реконструкции клуба возросла с 48,5 миллиона до 55 миллионов рублей, которые затем были "израсходованы ненадлежащим образом".
Сейчас Аксенов находится под подпиской о не выезде, а Робканов под стражей - в СИЗО до 22 декабря. Подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.
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