В США описали разрушительные последствия поражения в войне с Китаем
Bloomberg: поражение США в войне с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию
Военнослужащие китайской армии. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Поражение США в войне с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию и ознаменует возвышение Востока над Западом, написал обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.
"Если начнется война между США и Китаем, это будет не просто борьба за Тайвань или какую-то другую горячую точку. Война была бы борьбой за гегемонию в важнейшем регионе и за все последующее глобальное влияние", — заявил журналист.
По его мнению, "сердцевина соперничества" между США и КНР находится в Индо-Тихоокеанском регионе, и поражение Америки укрепит слова китайского лидера Си Цзиньпина о том, что "Восток возвышается, а Запад приходит в упадок". Подобный конфликт спровоцирует "целый каскад последствий".
"Конфликт может расшириться географически, поскольку Пентагон блокирует импорт энергоносителей Китаем или нацеливается на его военно-морские суда везде, где их можно найти. Война ускорила бы экономическое землетрясение, разорвав цепочки поставок и нарушив некоторые из самых прибыльных торговых путей на планете. Существовала бы вполне реальная перспектива ядерной эскалации", — добавил Брэндс.
США потребуется "значительная помощь" со стороны Австралии, Индии, Японии и Великобритании в случае прямого конфликта с Китаем, резюмировал он.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.