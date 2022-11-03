https://ria.ru/20221103/porazhenie-1828850184.html

В США описали разрушительные последствия поражения в войне с Китаем

В США описали разрушительные последствия поражения в войне с Китаем - РИА Новости, 03.11.2022

В США описали разрушительные последствия поражения в войне с Китаем

Поражение США в войне с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию и ознаменует возвышение Востока над Западом, написал обозреватель Bloomberg Хал... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T07:17

2022-11-03T07:17

2022-11-03T07:17

в мире

сша

китай

си цзиньпин

нэнси пелоси

владимир путин

министерство обороны сша

тайвань

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Поражение США в войне с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию и ознаменует возвышение Востока над Западом, написал обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.По его мнению, "сердцевина соперничества" между США и КНР находится в Индо-Тихоокеанском регионе, и поражение Америки укрепит слова китайского лидера Си Цзиньпина о том, что "Восток возвышается, а Запад приходит в упадок". Подобный конфликт спровоцирует "целый каскад последствий"."Конфликт может расшириться географически, поскольку Пентагон блокирует импорт энергоносителей Китаем или нацеливается на его военно-морские суда везде, где их можно найти. Война ускорила бы экономическое землетрясение, разорвав цепочки поставок и нарушив некоторые из самых прибыльных торговых путей на планете. Существовала бы вполне реальная перспектива ядерной эскалации", — добавил Брэндс.США потребуется "значительная помощь" со стороны Австралии, Индии, Японии и Великобритании в случае прямого конфликта с Китаем, резюмировал он.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html

https://ria.ru/20221023/tayvan-1825995272.html

сша

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай, си цзиньпин, нэнси пелоси, владимир путин, министерство обороны сша, тайвань