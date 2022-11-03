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В США описали разрушительные последствия поражения в войне с Китаем - РИА Новости, 03.11.2022
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В США описали разрушительные последствия поражения в войне с Китаем
В США описали разрушительные последствия поражения в войне с Китаем - РИА Новости, 03.11.2022
В США описали разрушительные последствия поражения в войне с Китаем
Поражение США в войне с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию и ознаменует возвышение Востока над Западом, написал обозреватель Bloomberg Хал... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T07:17
2022-11-03T07:17
в мире
сша
китай
си цзиньпин
нэнси пелоси
владимир путин
министерство обороны сша
тайвань
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Поражение США в войне с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию и ознаменует возвышение Востока над Западом, написал обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.По его мнению, "сердцевина соперничества" между США и КНР находится в Индо-Тихоокеанском регионе, и поражение Америки укрепит слова китайского лидера Си Цзиньпина о том, что "Восток возвышается, а Запад приходит в упадок". Подобный конфликт спровоцирует "целый каскад последствий"."Конфликт может расшириться географически, поскольку Пентагон блокирует импорт энергоносителей Китаем или нацеливается на его военно-морские суда везде, где их можно найти. Война ускорила бы экономическое землетрясение, разорвав цепочки поставок и нарушив некоторые из самых прибыльных торговых путей на планете. Существовала бы вполне реальная перспектива ядерной эскалации", — добавил Брэндс.США потребуется "значительная помощь" со стороны Австралии, Индии, Японии и Великобритании в случае прямого конфликта с Китаем, резюмировал он.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, нэнси пелоси, владимир путин, министерство обороны сша, тайвань
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси, Владимир Путин, Министерство обороны США, Тайвань
07:17 03.11.2022
 
В США описали разрушительные последствия поражения в войне с Китаем

Bloomberg: поражение США в войне с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие китайской армии
Военнослужащие китайской армии - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие китайской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Поражение США в войне с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию и ознаменует возвышение Востока над Западом, написал обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

"Если начнется война между США и Китаем, это будет не просто борьба за Тайвань или какую-то другую горячую точку. Война была бы борьбой за гегемонию в важнейшем регионе и за все последующее глобальное влияние", — заявил журналист.

По его мнению, "сердцевина соперничества" между США и КНР находится в Индо-Тихоокеанском регионе, и поражение Америки укрепит слова китайского лидера Си Цзиньпина о том, что "Восток возвышается, а Запад приходит в упадок". Подобный конфликт спровоцирует "целый каскад последствий".
"Конфликт может расшириться географически, поскольку Пентагон блокирует импорт энергоносителей Китаем или нацеливается на его военно-морские суда везде, где их можно найти. Война ускорила бы экономическое землетрясение, разорвав цепочки поставок и нарушив некоторые из самых прибыльных торговых путей на планете. Существовала бы вполне реальная перспектива ядерной эскалации", — добавил Брэндс.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
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