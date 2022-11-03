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Экс-президент Туркмении назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами - РИА Новости, 03.11.2022
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Экс-президент Туркмении назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами
Экс-президент Туркмении назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами - РИА Новости, 03.11.2022
Экс-президент Туркмении назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами
Туркмения и РФ являются стратегическими партнерами, заявил председатель верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:08
2022-11-03T17:08
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
россия
ашхабад
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Туркмения и РФ являются стратегическими партнерами, заявил председатель верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Туркменистан и Российская Федерация – стратегические партнеры. Причем это доказали мы и жизнью, и временем. Она (дружба) у нас из года в год крепнет, расширяется, то есть всегда идет поступательно", - заявил Бердымухамедов на переговорах с Путиным.Экс-глава Туркмении напомнил, что две страны в последнее время активизировали межпарламентские связи."Во время визита мы подписали исторический документ – соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Это опять-таки в той логике нашей стратегии укрепления уз дружбы между нашими странами. И как подобает нам, мы в этом русле будем идти дальше", - заверил Бердымухамедов.Накануне спикеры Совфеда РФ Валентина Матвиенко и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
https://ria.ru/20221103/orden-1829027243.html
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гурбангулы бердымухамедов, туркмения, россия, ашхабад, владимир путин
Гурбангулы Бердымухамедов, Туркмения, Россия, Ашхабад, Владимир Путин
17:08 03.11.2022
 
Экс-президент Туркмении назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами

Экс-президент Туркмении Бердымухамедов назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Туркмения и РФ являются стратегическими партнерами, заявил председатель верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Туркменистан и Российская Федерация – стратегические партнеры. Причем это доказали мы и жизнью, и временем. Она (дружба) у нас из года в год крепнет, расширяется, то есть всегда идет поступательно", - заявил Бердымухамедов на переговорах с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 3 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 16:15
Путин вручил Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством"
Экс-глава Туркмении напомнил, что две страны в последнее время активизировали межпарламентские связи.
"Во время визита мы подписали исторический документ – соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Это опять-таки в той логике нашей стратегии укрепления уз дружбы между нашими странами. И как подобает нам, мы в этом русле будем идти дальше", - заверил Бердымухамедов.
Накануне спикеры Совфеда РФ Валентина Матвиенко и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
Церемония награждения победителей конкурса Ýylyň türkmen edermen alabaýy - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Гурбангулы БердымухамедовТуркменияРоссияАшхабадВладимир Путин
 
 
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