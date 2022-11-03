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Экс-президент Туркмении назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами
Экс-президент Туркмении назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами - РИА Новости, 03.11.2022
Экс-президент Туркмении назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами
Туркмения и РФ являются стратегическими партнерами, заявил председатель верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:08
2022-11-03T17:08
2022-11-03T17:08
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
россия
ашхабад
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Туркмения и РФ являются стратегическими партнерами, заявил председатель верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Туркменистан и Российская Федерация – стратегические партнеры. Причем это доказали мы и жизнью, и временем. Она (дружба) у нас из года в год крепнет, расширяется, то есть всегда идет поступательно", - заявил Бердымухамедов на переговорах с Путиным.Экс-глава Туркмении напомнил, что две страны в последнее время активизировали межпарламентские связи."Во время визита мы подписали исторический документ – соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Это опять-таки в той логике нашей стратегии укрепления уз дружбы между нашими странами. И как подобает нам, мы в этом русле будем идти дальше", - заверил Бердымухамедов.Накануне спикеры Совфеда РФ Валентина Матвиенко и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
https://ria.ru/20221103/orden-1829027243.html
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гурбангулы бердымухамедов, туркмения, россия, ашхабад, владимир путин
Гурбангулы Бердымухамедов, Туркмения, Россия, Ашхабад, Владимир Путин
Экс-президент Туркмении назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами
Экс-президент Туркмении Бердымухамедов назвал Ашхабад и Москву стратегическими партнерами
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Туркмения и РФ являются стратегическими партнерами, заявил председатель верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Туркменистан и Российская Федерация – стратегические партнеры. Причем это доказали мы и жизнью, и временем. Она (дружба) у нас из года в год крепнет, расширяется, то есть всегда идет поступательно", - заявил Бердымухамедов на переговорах с Путиным.
Экс-глава Туркмении напомнил, что две страны в последнее время активизировали межпарламентские связи.
"Во время визита мы подписали исторический документ – соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Это опять-таки в той логике нашей стратегии укрепления уз дружбы между нашими странами. И как подобает нам, мы в этом русле будем идти дальше", - заверил Бердымухамедов.
Накануне спикеры Совфеда
РФ Валентина Матвиенко
и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.