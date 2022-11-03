https://ria.ru/20221103/nato-1828980313.html

Bloomberg узнал о планах Турции пока не подписывать заявку Швеции в НАТО

Bloomberg узнал о планах Турции пока не подписывать заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.11.2022

Bloomberg узнал о планах Турции пока не подписывать заявку Швеции в НАТО

Турция вряд ли подпишет до конца года заявку Швеции на вступление в НАТО, пишет американское издание Bloomberg, ссылаясь на источники в Анкаре. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:22

2022-11-03T14:22

2022-11-03T16:08

в мире

йенс столтенберг

швеция

турция

анкара (провинция)

нато

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Турция вряд ли подпишет до конца года заявку Швеции на вступление в НАТО, пишет американское издание Bloomberg, ссылаясь на источники в Анкаре.По словам источников, Швеция сделала недостаточно для удовлетворения требований Анкары, к тому же, отметили они, повестка дня турецкого парламента заполнена до конца года.На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию с визитом и 4 ноября встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами МИД и Минобороны. Темой обсуждения будет членство Швеции и Финляндии в альянсе.Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае на фоне российской специальной военной операции на Украине. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но сняла возражения после того, как три страны подписали меморандум, учитывающий все причины озабоченности Анкары. Тем не менее турецкое правительство подчеркивало, что условием ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет выполнение ими всех требований относительно курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмены ограничений на продажу оружия Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/turtsiya-1827577805.html

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Мадина Моргоева

в мире, йенс столтенберг, швеция, турция, анкара (провинция), нато