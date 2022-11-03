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Bloomberg узнал о планах Турции пока не подписывать заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.11.2022
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Bloomberg узнал о планах Турции пока не подписывать заявку Швеции в НАТО
Bloomberg узнал о планах Турции пока не подписывать заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.11.2022
Bloomberg узнал о планах Турции пока не подписывать заявку Швеции в НАТО
Турция вряд ли подпишет до конца года заявку Швеции на вступление в НАТО, пишет американское издание Bloomberg, ссылаясь на источники в Анкаре. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:22
2022-11-03T16:08
в мире
йенс столтенберг
швеция
турция
анкара (провинция)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Турция вряд ли подпишет до конца года заявку Швеции на вступление в НАТО, пишет американское издание Bloomberg, ссылаясь на источники в Анкаре.По словам источников, Швеция сделала недостаточно для удовлетворения требований Анкары, к тому же, отметили они, повестка дня турецкого парламента заполнена до конца года.На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию с визитом и 4 ноября встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами МИД и Минобороны. Темой обсуждения будет членство Швеции и Финляндии в альянсе.Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае на фоне российской специальной военной операции на Украине. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но сняла возражения после того, как три страны подписали меморандум, учитывающий все причины озабоченности Анкары. Тем не менее турецкое правительство подчеркивало, что условием ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет выполнение ими всех требований относительно курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмены ограничений на продажу оружия Турции.
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в мире, йенс столтенберг, швеция, турция, анкара (провинция), нато
В мире, Йенс Столтенберг, Швеция, Турция, Анкара (провинция), НАТО
14:22 03.11.2022 (обновлено: 16:08 03.11.2022)
 
Bloomberg узнал о планах Турции пока не подписывать заявку Швеции в НАТО

Bloomberg: Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года

© AP Photo / Bernat ArmangueПодписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Турция вряд ли подпишет до конца года заявку Швеции на вступление в НАТО, пишет американское издание Bloomberg, ссылаясь на источники в Анкаре.
"Шансы на то, что это произойдет даже до президентских выборов, которые должны состояться в Турции в июне следующего года, невелики", — говорится в публикации.
По словам источников, Швеция сделала недостаточно для удовлетворения требований Анкары, к тому же, отметили они, повестка дня турецкого парламента заполнена до конца года.
На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию с визитом и 4 ноября встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами МИД и Минобороны. Темой обсуждения будет членство Швеции и Финляндии в альянсе.
Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае на фоне российской специальной военной операции на Украине. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но сняла возражения после того, как три страны подписали меморандум, учитывающий все причины озабоченности Анкары. Тем не менее турецкое правительство подчеркивало, что условием ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет выполнение ими всех требований относительно курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмены ограничений на продажу оружия Турции.
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