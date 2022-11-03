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Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 03.11.2022
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Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, заявил глава МИД Турции
Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 03.11.2022
Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, заявил глава МИД Турции
Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку нужно продлить, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:50
2022-11-03T20:50
мевлют чавушоглу
владимир путин
сергей лавров
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нато
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СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку нужно продлить, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в зерновой сделке."Должен отметить, что российский лидер показал продуктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Я в свою очередь провел переговоры с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Через определенное время срок действия этой сделки завершается. Россия хочет выполнения обещаний, данных ей при подписании сделки, есть некоторые позитивные сдвиги в этом направлении. Мир нуждается в российском зерне и удобрении, для этого необходимо продолжить действие этого механизма", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221103/sdelka-1828944316.html
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мевлют чавушоглу, владимир путин, сергей лавров, украина, нато, оон, россия, турция, в мире
Мевлют Чавушоглу, Владимир Путин, Сергей Лавров, Украина, НАТО, ООН, Россия, Турция, В мире
20:50 03.11.2022
 
Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, заявил глава МИД Турции

Глава МИД Турции Чавушоглу: мир нуждается в российском зерне и удобрениях

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку нужно продлить, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в зерновой сделке.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 13:12
Песков высоко оценил работу Анкары по зерновой сделке
"Должен отметить, что российский лидер показал продуктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Я в свою очередь провел переговоры с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Через определенное время срок действия этой сделки завершается. Россия хочет выполнения обещаний, данных ей при подписании сделки, есть некоторые позитивные сдвиги в этом направлении. Мир нуждается в российском зерне и удобрении, для этого необходимо продолжить действие этого механизма", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
 
Мевлют ЧавушоглуВладимир ПутинСергей ЛавровУкраинаНАТОООНРоссияТурцияВ мире
 
 
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