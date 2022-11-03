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Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, заявил глава МИД Турции

Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 03.11.2022

Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, заявил глава МИД Турции

Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку нужно продлить, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:50

2022-11-03T20:50

2022-11-03T20:50

мевлют чавушоглу

владимир путин

сергей лавров

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СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку нужно продлить, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в зерновой сделке."Должен отметить, что российский лидер показал продуктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Я в свою очередь провел переговоры с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Через определенное время срок действия этой сделки завершается. Россия хочет выполнения обещаний, данных ей при подписании сделки, есть некоторые позитивные сдвиги в этом направлении. Мир нуждается в российском зерне и удобрении, для этого необходимо продолжить действие этого механизма", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/sdelka-1828944316.html

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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мевлют чавушоглу, владимир путин, сергей лавров, украина, нато, оон, россия, турция, в мире