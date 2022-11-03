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Нижегородский девятиклассник получил медаль за спасение двух тонувших детей
Нижегородский девятиклассник получил медаль за спасение двух тонувших детей - РИА Новости, 03.11.2022
Нижегородский девятиклассник получил медаль за спасение двух тонувших детей
Нижегородский школьник Данил Гвоздев награжден медалью "За проявленное мужество" за спасение двух тонувших детей, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:29
2022-11-03T17:29
2022-11-03T17:29
общество
валентина матвиенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Нижегородский школьник Данил Гвоздев награжден медалью "За проявленное мужество" за спасение двух тонувших детей, сообщает региональное управление МЧС.Награждение состоялось в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", организованного Советом Федерации. Награду школьник получил из рук председателя верхней палаты Федерального Собрания Валентины Матвиенко.Летом девятиклассник из поселка Сява увидел, что в реке Большая Какша тонут мальчики шести и девяти лет."Скинув шорты, я ринулся в воду, схватил ребят. Они крепко вцепились в меня и начали тянуть вниз. Тогда, удерживая их, я пошел по дну и вытащил мальчиков на берег. Дело в том, что в том месте большая яма глубиной около 3,5 метров. Опасное место, не зря в народе его называют "Бабий омут", - приводятся в сообщении слова юного героя.Медицинская помощь спасенным мальчикам не потребовалась.Сообщается, что Данил в течение 7 лет занимается плаванием, неоднократно становился победителем и призером местных и районных соревнований. Впоследствии он планирует пройти курсы спасателей, чтобы научиться технике правильного спасения людей и оказания первой помощи.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825666244.html
https://ria.ru/20221026/proisshestviya-1826803256.html
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общество, валентина матвиенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, нижегородская область, россия
Общество, Валентина Матвиенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Совет Федерации РФ, Нижегородская область, Россия
Нижегородский девятиклассник получил медаль за спасение двух тонувших детей
Нижегородский девятиклассник Гроздев получил медаль за спасение двух тонувших детей