https://ria.ru/20221103/mask-1829138363.html
СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter
СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter - РИА Новости, 03.11.2022
СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter
Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:08
2022-11-03T23:08
2022-11-03T23:08
в мире
технологии
илон маск
twitter
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как отмечают источники, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников компании был введен во время пандемии коронавируса. Агентство добавляет, что отмена этого выходного дня - еще один признак нетерпимости Маска к существующей "корпоративной культуре" в Twitter.По данным агентства, Маск также планирует отменить возможность работать удаленно.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://ria.ru/20221103/mask-1829028822.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter
Блумберг: предприниматель Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании, передает агентство
Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников компании был введен во время пандемии коронавируса. Агентство добавляет, что отмена этого выходного дня - еще один признак нетерпимости Маска к существующей "корпоративной культуре" в Twitter.
По данным агентства, Маск также планирует отменить возможность работать удаленно.
Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.