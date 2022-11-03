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СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter - РИА Новости, 03.11.2022
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СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter
СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter - РИА Новости, 03.11.2022
СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter
Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:08
2022-11-03T23:08
в мире
технологии
илон маск
twitter
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как отмечают источники, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников компании был введен во время пандемии коронавируса. Агентство добавляет, что отмена этого выходного дня - еще один признак нетерпимости Маска к существующей "корпоративной культуре" в Twitter.По данным агентства, Маск также планирует отменить возможность работать удаленно.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
23:08 03.11.2022
 
СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter

Блумберг: предприниматель Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников компании был введен во время пандемии коронавируса. Агентство добавляет, что отмена этого выходного дня - еще один признак нетерпимости Маска к существующей "корпоративной культуре" в Twitter.
По данным агентства, Маск также планирует отменить возможность работать удаленно.
Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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