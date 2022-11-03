https://ria.ru/20221103/mask-1829138363.html

СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter

СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter - РИА Новости, 03.11.2022

СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:08

2022-11-03T23:08

2022-11-03T23:08

в мире

технологии

илон маск

twitter

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как отмечают источники, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников компании был введен во время пандемии коронавируса. Агентство добавляет, что отмена этого выходного дня - еще один признак нетерпимости Маска к существующей "корпоративной культуре" в Twitter.По данным агентства, Маск также планирует отменить возможность работать удаленно.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221103/mask-1829028822.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, илон маск, twitter