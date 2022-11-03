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Жена Зеленского выразила надежду, что пост Маска об Украине был ошибкой - РИА Новости, 03.11.2022
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Жена Зеленского выразила надежду, что пост Маска об Украине был ошибкой
Жена Зеленского выразила надежду, что пост Маска об Украине был ошибкой - РИА Новости, 03.11.2022
Жена Зеленского выразила надежду, что пост Маска об Украине был ошибкой
Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила надежду, что предложения американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:14
2022-11-03T16:17
в мире
технологии
илон маск
владимир зеленский
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила надежду, что предложения американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине были случайной ошибкой.В начале октября Маск написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. Этот ответ вызвал волну критики на Украине, а также среди проукраинских пользователей соцсети."Конечно, вы знаете, что он (Маск – ред.) поддерживал Украину с самого первого дня, и поэтому украинцы им очень восхищались. Поэтому мы так остро восприняли этот твит. Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка", - заявила Зеленская в интервью британской газете Guardian.Она добавила, что Украина очень благодарна Маску за предоставление спутниковой сети Starlink, которая "все еще работает".В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
https://ria.ru/20221102/mask-1828799703.html
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в мире, технологии, илон маск, владимир зеленский, украина, россия, донбасс, spacex, министерство обороны сша, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Донбасс, SpaceX, Министерство обороны США, Twitter
16:14 03.11.2022 (обновлено: 16:17 03.11.2022)
 
Жена Зеленского выразила надежду, что пост Маска об Украине был ошибкой

Жена Зеленского Елена выразила надежду, что пост Маска об Украине был случайной ошибкой

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила надежду, что предложения американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине были случайной ошибкой.
В начале октября Маск написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. Этот ответ вызвал волну критики на Украине, а также среди проукраинских пользователей соцсети.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 20:29
Украинский министр заявил, что Маск заверил его в поддержке работы Starlink
"Конечно, вы знаете, что он (Маск – ред.) поддерживал Украину с самого первого дня, и поэтому украинцы им очень восхищались. Поэтому мы так остро восприняли этот твит. Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка", - заявила Зеленская в интервью британской газете Guardian.
Она добавила, что Украина очень благодарна Маску за предоставление спутниковой сети Starlink, которая "все еще работает".
В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00Медиавойны
Илон Маск любит свободу слова, но свобода слова его не любит
 
В миреТехнологииИлон МаскВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДонбассSpaceXМинистерство обороны СШАTwitter
 
 
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