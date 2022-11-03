https://ria.ru/20221103/makron-1828918043.html

Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ

Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022

Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США, обвинив их в том, что экспортные цены на энергоносители в Штатах намного выше внутренних, пишет... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:59

2022-11-03T11:59

2022-11-03T12:23

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США, обвинив их в том, что экспортные цены на энергоносители в Штатах намного выше внутренних, пишет "Хуаньцю шибао". "Вашингтон воспользовался энергетическим кризисом на континенте и нарастил экспорт газа и нефти до небывалых объемов", — говорится в публикации. В связи с этим европейцы считают, что США "грабят их во время пожара", пишут авторы."Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы", — цитирует издание министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.При этом, отмечается, что благодаря продажам энергоресурсов в Европу Вашингтон смог временно положить конец "технической рецессии" в стране, поскольку ВВП в третьем квартале увеличился на 2,6 процента в годовом исчислении. В то же время такое укрепление экономики почти полностью обусловлено чистым экспортом, добавляется в статье.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221026/evropa-1826805469.html

https://ria.ru/20221010/erdogan-1822685810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, франция, европа, эммануэль макрон, в мире