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Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
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Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ
Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США, обвинив их в том, что экспортные цены на энергоносители в Штатах намного выше внутренних, пишет... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:59
2022-11-03T12:23
сша
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европа
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США, обвинив их в том, что экспортные цены на энергоносители в Штатах намного выше внутренних, пишет "Хуаньцю шибао". "Вашингтон воспользовался энергетическим кризисом на континенте и нарастил экспорт газа и нефти до небывалых объемов", — говорится в публикации. В связи с этим европейцы считают, что США "грабят их во время пожара", пишут авторы."Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы", — цитирует издание министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.При этом, отмечается, что благодаря продажам энергоресурсов в Европу Вашингтон смог временно положить конец "технической рецессии" в стране, поскольку ВВП в третьем квартале увеличился на 2,6 процента в годовом исчислении. В то же время такое укрепление экономики почти полностью обусловлено чистым экспортом, добавляется в статье.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221026/evropa-1826805469.html
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сша, франция, европа, эммануэль макрон, в мире
США, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, В мире
11:59 03.11.2022 (обновлено: 12:23 03.11.2022)
 
Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ

Хуаньцю шибао: президент Франции Макрон "открыл огонь" по США из-за цен на энергоносители

© РИА Новости / Пресс-служба Президента России / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента России
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США, обвинив их в том, что экспортные цены на энергоносители в Штатах намного выше внутренних, пишет "Хуаньцю шибао".
"Вашингтон воспользовался энергетическим кризисом на континенте и нарастил экспорт газа и нефти до небывалых объемов", — говорится в публикации.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Эксперт рассказал о спросе Европы на газ по "Турецкому потоку"
В связи с этим европейцы считают, что США "грабят их во время пожара", пишут авторы.
"Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы", — цитирует издание министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.
При этом, отмечается, что благодаря продажам энергоресурсов в Европу Вашингтон смог временно положить конец "технической рецессии" в стране, поскольку ВВП в третьем квартале увеличился на 2,6 процента в годовом исчислении. В то же время такое укрепление экономики почти полностью обусловлено чистым экспортом, добавляется в статье.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
10 октября, 04:39
Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок газа в Европу
 
СШАФранцияЕвропаЭммануэль МакронВ мире
 
 
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