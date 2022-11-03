https://ria.ru/20221103/makron-1828918043.html
Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ
Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США, обвинив их в том, что экспортные цены на энергоносители в Штатах намного выше внутренних, пишет... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:59
2022-11-03T11:59
2022-11-03T12:23
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США, обвинив их в том, что экспортные цены на энергоносители в Штатах намного выше внутренних, пишет "Хуаньцю шибао". "Вашингтон воспользовался энергетическим кризисом на континенте и нарастил экспорт газа и нефти до небывалых объемов", — говорится в публикации. В связи с этим европейцы считают, что США "грабят их во время пожара", пишут авторы."Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы", — цитирует издание министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.При этом, отмечается, что благодаря продажам энергоресурсов в Европу Вашингтон смог временно положить конец "технической рецессии" в стране, поскольку ВВП в третьем квартале увеличился на 2,6 процента в годовом исчислении. В то же время такое укрепление экономики почти полностью обусловлено чистым экспортом, добавляется в статье.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, франция, европа, эммануэль макрон, в мире
США, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, В мире
11:59 03.11.2022 (обновлено: 12:23 03.11.2022)
Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ
Хуаньцю шибао: президент Франции Макрон "открыл огонь" по США из-за цен на энергоносители
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США, обвинив их в том, что экспортные цены на энергоносители в Штатах намного выше внутренних, пишет "Хуаньцю шибао"
.
"Вашингтон воспользовался энергетическим кризисом на континенте и нарастил экспорт газа и нефти до небывалых объемов", — говорится в публикации.
В связи с этим европейцы считают, что США "грабят их во время пожара", пишут авторы.
"Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы", — цитирует издание министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.
При этом, отмечается, что благодаря продажам энергоресурсов в Европу Вашингтон смог временно положить конец "технической рецессии" в стране, поскольку ВВП в третьем квартале увеличился на 2,6 процента в годовом исчислении. В то же время такое укрепление экономики почти полностью обусловлено чистым экспортом, добавляется в статье.
После начала российской спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>