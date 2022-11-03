https://ria.ru/20221103/magate-1829056767.html
Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине
Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине - РИА Новости, 03.11.2022
Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готово и дальше проводить проверки на Украине, чтобы удостовериться в отсутствии незаявленной... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:14
2022-11-03T17:14
2022-11-03T17:25
в мире
украина
магатэ
рафаэль гросси
грязная бомба
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готово и дальше проводить проверки на Украине, чтобы удостовериться в отсутствии незаявленной деятельности."Генеральный директор Гросси отметил, что МАГАТЭ по-прежнему готово проводить и дальше такую верификационную деятельность на Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.В конце октября стало известно, что эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России о подготовке провокации с "грязной бомбой".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, магатэ, рафаэль гросси, грязная бомба
В мире, Украина, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Грязная бомба
17:14 03.11.2022 (обновлено: 17:25 03.11.2022)
Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине
Гросси: МАГАТЭ намерено удостовериться в отсутствии незаявленной деятельности на Украине