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Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине - РИА Новости, 03.11.2022
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Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине
Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине - РИА Новости, 03.11.2022
Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готово и дальше проводить проверки на Украине, чтобы удостовериться в отсутствии незаявленной... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:14
2022-11-03T17:25
в мире
украина
магатэ
рафаэль гросси
грязная бомба
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готово и дальше проводить проверки на Украине, чтобы удостовериться в отсутствии незаявленной деятельности."Генеральный директор Гросси отметил, что МАГАТЭ по-прежнему готово проводить и дальше такую верификационную деятельность на Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.В конце октября стало известно, что эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России о подготовке провокации с "грязной бомбой".
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в мире, украина, магатэ, рафаэль гросси, грязная бомба
В мире, Украина, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Грязная бомба
17:14 03.11.2022 (обновлено: 17:25 03.11.2022)
 
Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине

Гросси: МАГАТЭ намерено удостовериться в отсутствии незаявленной деятельности на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готово и дальше проводить проверки на Украине, чтобы удостовериться в отсутствии незаявленной деятельности.
"Генеральный директор Гросси отметил, что МАГАТЭ по-прежнему готово проводить и дальше такую верификационную деятельность на Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
В конце октября стало известно, что эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России о подготовке провокации с "грязной бомбой".
“Грязная бомба”: устройство и последствия применения
26 октября, 19:35Инфографика
"Грязная бомба": устройство и последствия применения
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В миреУкраинаМАГАТЭРафаэль ГроссиГрязная бомба
 
 
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