https://ria.ru/20221103/lnr-1828978322.html
В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство
В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство - РИА Новости, 03.11.2022
В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство
Дорожная карта перехода Луганской Народной Республики в юридическое пространство РФ готова, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЛНР Денис... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:18
2022-11-03T14:18
2022-11-03T15:24
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
денис мирошниченко
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Дорожная карта перехода Луганской Народной Республики в юридическое пространство РФ готова, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко."Безусловно, мы уже отработали и дорожную карту, осталось только буквально немного скорректировать ее ввиду того, что жизнь диктует определенные условия, к сожалению, линия соприкосновения под названием война, она тоже у нас с определенными корректировками. Но, подчеркну, основа дорожной карты готова", - сказал Мирошниченко.Он выразил уверенность, что "дорожная карта в ближайшее время начнет работать"."Дорожная карта - совместный, скажем так, продукт по работе со всеми ветвями власти, и уверен, что уже эта дорожная карта в ближайшее время начнет работать", - добавил председатель парламента ЛНР.Читайте полный текст интервью Дениса Мирошниченко >>
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, луганская народная республика, денис мирошниченко, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Денис Мирошниченко, Россия, Донбасс
14:18 03.11.2022 (обновлено: 15:24 03.11.2022)
В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство
Мирошниченко: дорожная карта перехода ЛНР в юридическое пространство России готова
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости.
Дорожная карта перехода Луганской Народной Республики в юридическое пространство РФ готова, заявил в интервью
РИА Новости председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
"Безусловно, мы уже отработали и дорожную карту, осталось только буквально немного скорректировать ее ввиду того, что жизнь диктует определенные условия, к сожалению, линия соприкосновения под названием война, она тоже у нас с определенными корректировками. Но, подчеркну, основа дорожной карты готова", - сказал Мирошниченко.
Он выразил уверенность, что "дорожная карта в ближайшее время начнет работать".
"Дорожная карта - совместный, скажем так, продукт по работе со всеми ветвями власти, и уверен, что уже эта дорожная карта в ближайшее время начнет работать", - добавил председатель парламента ЛНР.