https://ria.ru/20221103/lnr-1828978322.html

В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство

В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство - РИА Новости, 03.11.2022

В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство

Дорожная карта перехода Луганской Народной Республики в юридическое пространство РФ готова, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЛНР Денис... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:18

2022-11-03T14:18

2022-11-03T15:24

специальная военная операция на украине

общество

луганская народная республика

денис мирошниченко

россия

донбасс

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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Дорожная карта перехода Луганской Народной Республики в юридическое пространство РФ готова, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко."Безусловно, мы уже отработали и дорожную карту, осталось только буквально немного скорректировать ее ввиду того, что жизнь диктует определенные условия, к сожалению, линия соприкосновения под названием война, она тоже у нас с определенными корректировками. Но, подчеркну, основа дорожной карты готова", - сказал Мирошниченко.Он выразил уверенность, что "дорожная карта в ближайшее время начнет работать"."Дорожная карта - совместный, скажем так, продукт по работе со всеми ветвями власти, и уверен, что уже эта дорожная карта в ближайшее время начнет работать", - добавил председатель парламента ЛНР.Читайте полный текст интервью Дениса Мирошниченко >>

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, денис мирошниченко, россия, донбасс