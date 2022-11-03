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В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство
В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство - РИА Новости, 03.11.2022
В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство
Дорожная карта перехода Луганской Народной Республики в юридическое пространство РФ готова, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЛНР Денис... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:18
2022-11-03T15:24
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
денис мирошниченко
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Дорожная карта перехода Луганской Народной Республики в юридическое пространство РФ готова, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко."Безусловно, мы уже отработали и дорожную карту, осталось только буквально немного скорректировать ее ввиду того, что жизнь диктует определенные условия, к сожалению, линия соприкосновения под названием война, она тоже у нас с определенными корректировками. Но, подчеркну, основа дорожной карты готова", - сказал Мирошниченко.Он выразил уверенность, что "дорожная карта в ближайшее время начнет работать"."Дорожная карта - совместный, скажем так, продукт по работе со всеми ветвями власти, и уверен, что уже эта дорожная карта в ближайшее время начнет работать", - добавил председатель парламента ЛНР.Читайте полный текст интервью Дениса Мирошниченко &gt;&gt;
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общество, луганская народная республика, денис мирошниченко, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Денис Мирошниченко, Россия, Донбасс
14:18 03.11.2022 (обновлено: 15:24 03.11.2022)
 
В ЛНР рассказали о работе по переходу в российское юридическое пространство

Мирошниченко: дорожная карта перехода ЛНР в юридическое пространство России готова

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПразднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Дорожная карта перехода Луганской Народной Республики в юридическое пространство РФ готова, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
"Безусловно, мы уже отработали и дорожную карту, осталось только буквально немного скорректировать ее ввиду того, что жизнь диктует определенные условия, к сожалению, линия соприкосновения под названием война, она тоже у нас с определенными корректировками. Но, подчеркну, основа дорожной карты готова", - сказал Мирошниченко.
Он выразил уверенность, что "дорожная карта в ближайшее время начнет работать".
"Дорожная карта - совместный, скажем так, продукт по работе со всеми ветвями власти, и уверен, что уже эта дорожная карта в ближайшее время начнет работать", - добавил председатель парламента ЛНР.
Читайте полный текст интервью Дениса Мирошниченко >>
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