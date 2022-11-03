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В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни - РИА Новости, 03.11.2022
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В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни
В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни - РИА Новости, 03.11.2022
В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни
Открытие нового ресторана украинской кухни беженцами с Украины вызвало негодование из-за меню на русском языке у депутата латвийского сейма Эвидса Шноре. Об... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:03
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Открытие нового ресторана украинской кухни беженцами с Украины вызвало негодование из-за меню на русском языке у депутата латвийского сейма Эвидса Шноре. Об этом он высказался в Twitter.Речь идет о ресторане SHO в Риге на улице Петерсалас."Сначала по-русски, потом по-латышски. И совсем без украинского языка", — возмутился депутат.По его мнению, владельцами заведения могли быть выходцы из ЛНР или ДНР.Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.
https://ria.ru/20221103/ludza-1829065664.html
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в мире, латвия, украина, рига, twitter
В мире, Латвия, Украина, Рига, Twitter
21:03 03.11.2022 (обновлено: 21:52 03.11.2022)
 
В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни

Латвийского депутата Шноре возмутило меню на русском языке в украинском ресторане в Риге

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Открытие нового ресторана украинской кухни беженцами с Украины вызвало негодование из-за меню на русском языке у депутата латвийского сейма Эвидса Шноре. Об этом он высказался в Twitter.
Речь идет о ресторане SHO в Риге на улице Петерсалас.
"Сначала по-русски, потом по-латышски. И совсем без украинского языка", — возмутился депутат.
По его мнению, владельцами заведения могли быть выходцы из ЛНР или ДНР.
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.
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