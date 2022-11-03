https://ria.ru/20221103/latviya-1829120364.html

В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни

В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни - РИА Новости, 03.11.2022

В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни

Открытие нового ресторана украинской кухни беженцами с Украины вызвало негодование из-за меню на русском языке у депутата латвийского сейма Эвидса Шноре. Об... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:03

2022-11-03T21:03

2022-11-03T21:52

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Открытие нового ресторана украинской кухни беженцами с Украины вызвало негодование из-за меню на русском языке у депутата латвийского сейма Эвидса Шноре. Об этом он высказался в Twitter.Речь идет о ресторане SHO в Риге на улице Петерсалас."Сначала по-русски, потом по-латышски. И совсем без украинского языка", — возмутился депутат.По его мнению, владельцами заведения могли быть выходцы из ЛНР или ДНР.Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.

https://ria.ru/20221103/ludza-1829065664.html

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