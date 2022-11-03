https://ria.ru/20221103/latviya-1829120364.html
В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни
В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни - РИА Новости, 03.11.2022
В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни
Открытие нового ресторана украинской кухни беженцами с Украины вызвало негодование из-за меню на русском языке у депутата латвийского сейма Эвидса Шноре. Об... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:03
2022-11-03T21:03
2022-11-03T21:52
в мире
латвия
украина
рига
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_0:205:3222:2017_1920x0_80_0_0_40f9ec249856584577dd890dd903fd8d.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Открытие нового ресторана украинской кухни беженцами с Украины вызвало негодование из-за меню на русском языке у депутата латвийского сейма Эвидса Шноре. Об этом он высказался в Twitter.Речь идет о ресторане SHO в Риге на улице Петерсалас."Сначала по-русски, потом по-латышски. И совсем без украинского языка", — возмутился депутат.По его мнению, владельцами заведения могли быть выходцы из ЛНР или ДНР.Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.
https://ria.ru/20221103/ludza-1829065664.html
латвия
украина
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4609be34a664c92cf2f5579dd503aa2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, украина, рига, twitter
В мире, Латвия, Украина, Рига, Twitter
21:03 03.11.2022 (обновлено: 21:52 03.11.2022)
В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни
Латвийского депутата Шноре возмутило меню на русском языке в украинском ресторане в Риге