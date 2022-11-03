https://ria.ru/20221103/lager-1829089531.html
Житель Ульяновска получил два года колонии за нападение на детский лагерь
Житель Ульяновска получил два года колонии за нападение на детский лагерь - РИА Новости, 03.11.2022
Житель Ульяновска получил два года колонии за нападение на детский лагерь
Суд в Ульяновске приговорил к двум годам колонии общего режима местного жителя по делу о нападении на детский лагерь, где пострадали семь детей, сообщило СУСК... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:45
2022-11-03T18:45
2022-11-03T18:45
происшествия
ульяновск
ульяновский район
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САМАРА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Ульяновске приговорил к двум годам колонии общего режима местного жителя по делу о нападении на детский лагерь, где пострадали семь детей, сообщило СУСК по региону.В июле полиция сообщила, что 24-летний житель Ульяновска ночью пьяным проник на территорию детского оздоровительного лагеря "Волжанка" в Ульяновском районе, вошел в корпус, стал будить детей, а нескольких ударил по лицу. Сотрудники частного охранного предприятия задержали нападавшего, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, нападавший ударил семерых детей 10-11 лет, госпитализация никому не понадобилась."Следователем собрана достаточная доказательственная база, на основании которой суд вынес мужчине приговор. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221031/sud-1828217707.html
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происшествия, ульяновск, ульяновский район
Происшествия, Ульяновск, Ульяновский район
Житель Ульяновска получил два года колонии за нападение на детский лагерь
Суд в Ульяновске приговорил к двум годам колонии мужчину за нападение на детский лагерь