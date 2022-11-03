https://ria.ru/20221103/kosachev-1828921301.html
Косачев считает, что США на Украине работали с опасными биоматериалами
Косачев считает, что США на Украине работали с опасными биоматериалами - РИА Новости, 03.11.2022
Косачев считает, что США на Украине работали с опасными биоматериалами
Биолаборатории США на Украине могли работать и с более опасными материалами кроме биоисследований, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:10
2022-11-03T12:10
2022-11-03T12:10
украина
сша
россия
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Биолаборатории США на Украине могли работать и с более опасными материалами кроме биоисследований, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."США, Великобритания и Франция ожидаемо заблокировали принятие Советом Безопасности ООН проекта разработанной Россией резолюции о создании комиссии для расследования деятельности военно-биологических лабораторий на территории Украины", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, США и Украина, что называется, "стеной" встали, чтобы не пустить никого постороннего в их темные биолабораторные дела. Блокировали на глазах у всего международного сообщества, в том числе – воздержавшихся при голосовании в ООН, отметил сенатор."Проголосовавшая "за" китайская делегация выразила глубокую обеспокоенность самим фактом блокирования резолюции, и тем, что без ответа остался целый ряд вопросов, поставленных Москвой. Пекин считает, что любые свидетельства или улики, которые касаются КБТО, заслуживают внимания международного сообщества и подробных разъяснений вовлеченных сторон.. Но, как обычно, разъяснений не будет", - считает законодатель.И это обстоятельство лишний раз подтверждает, что мы "копаем" там, где надо, а Америке с Украиной точно есть, что скрывать от мира, подчеркнул Косачев."Хороший стимул для нашей работы. Именно поэтому мы только что одобрили обращение палат Федерального Собрания РФ "К парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", написал политик.Российские законодатели призвали теперь и парламентское сообщество присоединиться к деятельности парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине и координировать усилия на международных парламентских площадках, отметил Косачев. "Нужно настоятельно доводить до сведения мирового сообщества, что разработки биооружия касаются всех без исключения. Это подтвердил и тяжелый опыт противостояния человечества пандемии коронавируса. Судя по всему, на Украине работали и с более опасными материалами. Поэтому включаться в эту работу нужно всем", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20221102/biolaboratorii-1828544193.html
https://ria.ru/20221027/biolaboratorii-1827385375.html
https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827111868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, совет федерации рф, константин косачев
Украина, США, Россия, Совет Федерации РФ, Константин Косачев
Косачев считает, что США на Украине работали с опасными биоматериалами
Косачев: США на Украине могли работать с более опасными материалами кроме биоисследований
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Биолаборатории США на Украине могли работать и с более опасными материалами кроме биоисследований, считает
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"США, Великобритания
и Франция
ожидаемо заблокировали принятие Советом Безопасности ООН
проекта разработанной Россией
резолюции о создании комиссии для расследования деятельности военно-биологических лабораторий на территории Украины", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, США и Украина, что называется, "стеной" встали, чтобы не пустить никого постороннего в их темные биолабораторные дела. Блокировали на глазах у всего международного сообщества, в том числе – воздержавшихся при голосовании в ООН, отметил сенатор.
"Проголосовавшая "за" китайская делегация выразила глубокую обеспокоенность самим фактом блокирования резолюции, и тем, что без ответа остался целый ряд вопросов, поставленных Москвой. Пекин считает, что любые свидетельства или улики, которые касаются КБТО, заслуживают внимания международного сообщества и подробных разъяснений вовлеченных сторон.. Но, как обычно, разъяснений не будет", - считает законодатель.
И это обстоятельство лишний раз подтверждает, что мы "копаем" там, где надо, а Америке
с Украиной точно есть, что скрывать от мира, подчеркнул Косачев.
"Хороший стимул для нашей работы. Именно поэтому мы только что одобрили обращение палат Федерального Собрания РФ "К парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", написал политик.
Российские законодатели призвали теперь и парламентское сообщество присоединиться к деятельности парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине и координировать усилия на международных парламентских площадках, отметил Косачев. "Нужно настоятельно доводить до сведения мирового сообщества, что разработки биооружия касаются всех без исключения. Это подтвердил и тяжелый опыт противостояния человечества пандемии коронавируса. Судя по всему, на Украине работали и с более опасными материалами. Поэтому включаться в эту работу нужно всем", - заключил сенатор.