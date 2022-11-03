https://ria.ru/20221103/kosachev-1828921301.html

Косачев считает, что США на Украине работали с опасными биоматериалами

Косачев считает, что США на Украине работали с опасными биоматериалами - РИА Новости, 03.11.2022

Косачев считает, что США на Украине работали с опасными биоматериалами

Биолаборатории США на Украине могли работать и с более опасными материалами кроме биоисследований, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:10

2022-11-03T12:10

2022-11-03T12:10

украина

сша

россия

совет федерации рф

константин косачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Биолаборатории США на Украине могли работать и с более опасными материалами кроме биоисследований, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."США, Великобритания и Франция ожидаемо заблокировали принятие Советом Безопасности ООН проекта разработанной Россией резолюции о создании комиссии для расследования деятельности военно-биологических лабораторий на территории Украины", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, США и Украина, что называется, "стеной" встали, чтобы не пустить никого постороннего в их темные биолабораторные дела. Блокировали на глазах у всего международного сообщества, в том числе – воздержавшихся при голосовании в ООН, отметил сенатор."Проголосовавшая "за" китайская делегация выразила глубокую обеспокоенность самим фактом блокирования резолюции, и тем, что без ответа остался целый ряд вопросов, поставленных Москвой. Пекин считает, что любые свидетельства или улики, которые касаются КБТО, заслуживают внимания международного сообщества и подробных разъяснений вовлеченных сторон.. Но, как обычно, разъяснений не будет", - считает законодатель.И это обстоятельство лишний раз подтверждает, что мы "копаем" там, где надо, а Америке с Украиной точно есть, что скрывать от мира, подчеркнул Косачев."Хороший стимул для нашей работы. Именно поэтому мы только что одобрили обращение палат Федерального Собрания РФ "К парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", написал политик.Российские законодатели призвали теперь и парламентское сообщество присоединиться к деятельности парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине и координировать усилия на международных парламентских площадках, отметил Косачев. "Нужно настоятельно доводить до сведения мирового сообщества, что разработки биооружия касаются всех без исключения. Это подтвердил и тяжелый опыт противостояния человечества пандемии коронавируса. Судя по всему, на Украине работали и с более опасными материалами. Поэтому включаться в эту работу нужно всем", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20221102/biolaboratorii-1828544193.html

https://ria.ru/20221027/biolaboratorii-1827385375.html

https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827111868.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, сша, россия, совет федерации рф, константин косачев