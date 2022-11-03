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В Южной Корее сообщили о пуске баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 03.11.2022
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В Южной Корее сообщили о пуске баллистической ракеты КНДР
В Южной Корее сообщили о пуске баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 03.11.2022
В Южной Корее сообщили о пуске баллистической ракеты КНДР
КНДР в четверг произвела пуск еще одной баллистической ракеты неопределенного типа в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:50
2022-11-03T16:10
в мире
японское море
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
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СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. КНДР в четверг произвела пуск еще одной баллистической ракеты неопределенного типа в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты неопределенного типа в сторону Японского моря", - говорится в сообщении комитета журналистам.Ранее сообщалось, что КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".Это уже 30 день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел и три пуска крылатых ракет.По заявлениям КНДР, пуски ракет проходят на фоне активизации совместных военных учений США и Южной Кореи. В Пхеньяне заявили, что именно "безответственные решения США и Южной Кореи" и провокационные действия их союзных сил "выводят ситуацию из-под контроля".Сеул и Вашингтон же заявляют, что ответственность за повышение напряженности лежит на Северной Корее, осуждают пуски ее ракет, обещая еще более жесткий ответ. Союзники также решили продлить беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября.
https://ria.ru/20221103/ucheniya-1828996824.html
https://ria.ru/20221103/kndr-1828852186.html
японское море
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
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в мире, японское море, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Южная Корея
15:50 03.11.2022 (обновлено: 16:10 03.11.2022)
 
В Южной Корее сообщили о пуске баллистической ракеты КНДР

В штабах Южной Кореи заявили о пуске баллистической ракеты КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. КНДР в четверг произвела пуск еще одной баллистической ракеты неопределенного типа в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты неопределенного типа в сторону Японского моря", - говорится в сообщении комитета журналистам.
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений между США и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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В КНДР назвали решение Южной Кореи и США продлить учения огромной ошибкой
Ранее сообщалось, что КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
Это уже 30 день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел и три пуска крылатых ракет.
По заявлениям КНДР, пуски ракет проходят на фоне активизации совместных военных учений США и Южной Кореи. В Пхеньяне заявили, что именно "безответственные решения США и Южной Кореи" и провокационные действия их союзных сил "выводят ситуацию из-под контроля".
Сеул и Вашингтон же заявляют, что ответственность за повышение напряженности лежит на Северной Корее, осуждают пуски ее ракет, обещая еще более жесткий ответ. Союзники также решили продлить беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 07:46
КНДР могла испытать новую ракету "Хвасон-17", считают в Южной Корее
 
В миреЯпонское мореКНДР (Северная Корея)ПхеньянЮжная Корея
 
 
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