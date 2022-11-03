https://ria.ru/20221103/knr-1828946141.html

Вмешательство США в сотрудничество Китая и ФРГ неприемлемо, заявили в КНР

Вмешательство США в сотрудничество Китая и ФРГ неприемлемо, заявили в КНР - РИА Новости, 03.11.2022

Вмешательство США в сотрудничество Китая и ФРГ неприемлемо, заявили в КНР

Вмешательство США в деловое сотрудничество Китая и Германии неприемлемо, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:19

2022-11-03T13:19

2022-11-03T13:21

олаф шольц

чжао лицзянь

си цзиньпин

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в мире

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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Вмешательство США в деловое сотрудничество Китая и Германии неприемлемо, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее, по сообщениям СМИ, высокопоставленный чиновник госдепартамента США рассказал о том, что Вашингтон предостерегал Германию, чтобы она не позволяла китайской судоходной компании Cosco получить контрольный пакет акций порта в Гамбурге."Деловое сотрудничество между Китаем и Германией - это дело двух суверенных государств, США не должны осуществлять необоснованные нападки, не говоря уже о вмешательстве", - сказал дипломат, комментируя сообщения в СМИ.По его словам, "американские чиновники спокойно относятся к вмешательству в дела других государств, в том числе в дела так называемых стран-партнеров, что в полной мере обличает их неизменный гегемонистский менталитет".Ранее федеральный кабинет министров Германии разрешил ограниченное вхождение китайской государственной судоходной компании Cosco в состав операционной компании контейнерного терминала в порту Гамбурга, что позволит Cosco получить 24,9% акций. Теперь вместо вхождения с 35% Cosco сможет получить 24,9-процентную долю в контейнерном терминале Tollerort, принадлежащем гамбургской портовой логистической группе HHLA.Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что считает верным решение дать возможность китайскому бизнесу зайти в порт Гамбурга и получить 24,9% акций.Как сообщало издание Handelsblatt, предысторией этого стало соглашение, заключенное в 2021 году между гамбургской портовой логистической компанией HHLA и китайским оператором терминалов Cosco Shipping Ports Limited о 35-процентной доле Китая в одном из терминалов в ганзейском городе. Сторонники сделки, такие как мэр Гамбурга Петер Ченчер (СДПГ), который занял свой пост после Шольца, также утверждают, что китайская компания не будет иметь доступа к критически важной инфраструктуре.Канцлер Германии 4 ноября посетит Китай, где впервые встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. В ходе поездки Шольц также проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.

https://ria.ru/20221031/kitay-1828264746.html

https://ria.ru/20221029/ssha-1827696507.html

https://ria.ru/20221103/knr-1828875600.html

китай

германия

гамбург (город)

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олаф шольц, чжао лицзянь, си цзиньпин, китай, германия, гамбург (город), мид кнр, в мире