https://ria.ru/20221103/knr-1828946141.html
Вмешательство США в сотрудничество Китая и ФРГ неприемлемо, заявили в КНР
Вмешательство США в сотрудничество Китая и ФРГ неприемлемо, заявили в КНР - РИА Новости, 03.11.2022
Вмешательство США в сотрудничество Китая и ФРГ неприемлемо, заявили в КНР
Вмешательство США в деловое сотрудничество Китая и Германии неприемлемо, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:19
2022-11-03T13:19
2022-11-03T13:21
олаф шольц
чжао лицзянь
си цзиньпин
китай
германия
гамбург (город)
мид кнр
в мире
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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Вмешательство США в деловое сотрудничество Китая и Германии неприемлемо, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее, по сообщениям СМИ, высокопоставленный чиновник госдепартамента США рассказал о том, что Вашингтон предостерегал Германию, чтобы она не позволяла китайской судоходной компании Cosco получить контрольный пакет акций порта в Гамбурге."Деловое сотрудничество между Китаем и Германией - это дело двух суверенных государств, США не должны осуществлять необоснованные нападки, не говоря уже о вмешательстве", - сказал дипломат, комментируя сообщения в СМИ.По его словам, "американские чиновники спокойно относятся к вмешательству в дела других государств, в том числе в дела так называемых стран-партнеров, что в полной мере обличает их неизменный гегемонистский менталитет".Ранее федеральный кабинет министров Германии разрешил ограниченное вхождение китайской государственной судоходной компании Cosco в состав операционной компании контейнерного терминала в порту Гамбурга, что позволит Cosco получить 24,9% акций. Теперь вместо вхождения с 35% Cosco сможет получить 24,9-процентную долю в контейнерном терминале Tollerort, принадлежащем гамбургской портовой логистической группе HHLA.Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что считает верным решение дать возможность китайскому бизнесу зайти в порт Гамбурга и получить 24,9% акций.Как сообщало издание Handelsblatt, предысторией этого стало соглашение, заключенное в 2021 году между гамбургской портовой логистической компанией HHLA и китайским оператором терминалов Cosco Shipping Ports Limited о 35-процентной доле Китая в одном из терминалов в ганзейском городе. Сторонники сделки, такие как мэр Гамбурга Петер Ченчер (СДПГ), который занял свой пост после Шольца, также утверждают, что китайская компания не будет иметь доступа к критически важной инфраструктуре.Канцлер Германии 4 ноября посетит Китай, где впервые встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. В ходе поездки Шольц также проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.
https://ria.ru/20221031/kitay-1828264746.html
https://ria.ru/20221029/ssha-1827696507.html
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олаф шольц, чжао лицзянь, си цзиньпин, китай, германия, гамбург (город), мид кнр, в мире
Олаф Шольц, Чжао Лицзянь, Си Цзиньпин, Китай, Германия, Гамбург (город), МИД КНР, В мире
13:19 03.11.2022 (обновлено: 13:21 03.11.2022)
Вмешательство США в сотрудничество Китая и ФРГ неприемлемо, заявили в КНР
МИД Китая: вмешательство США в сотрудничество КНР и Германии неприемлемо
ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Вмешательство США в деловое сотрудничество Китая и Германии неприемлемо, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее, по сообщениям СМИ, высокопоставленный чиновник госдепартамента США рассказал о том, что Вашингтон предостерегал Германию, чтобы она не позволяла китайской судоходной компании Cosco получить контрольный пакет акций порта в Гамбурге
.
"Деловое сотрудничество между Китаем и Германией - это дело двух суверенных государств, США не должны осуществлять необоснованные нападки, не говоря уже о вмешательстве", - сказал дипломат, комментируя сообщения в СМИ.
По его словам, "американские чиновники спокойно относятся к вмешательству в дела других государств, в том числе в дела так называемых стран-партнеров, что в полной мере обличает их неизменный гегемонистский менталитет".
Ранее федеральный кабинет министров Германии разрешил ограниченное вхождение китайской государственной судоходной компании Cosco в состав операционной компании контейнерного терминала в порту Гамбурга, что позволит Cosco получить 24,9% акций. Теперь вместо вхождения с 35% Cosco сможет получить 24,9-процентную долю в контейнерном терминале Tollerort, принадлежащем гамбургской портовой логистической группе HHLA.
Канцлер Германии Олаф Шольц
ранее заявлял, что считает верным решение дать возможность китайскому бизнесу зайти в порт Гамбурга и получить 24,9% акций.
Как сообщало издание Handelsblatt, предысторией этого стало соглашение, заключенное в 2021 году между гамбургской портовой логистической компанией HHLA и китайским оператором терминалов Cosco Shipping Ports Limited о 35-процентной доле Китая в одном из терминалов в ганзейском городе. Сторонники сделки, такие как мэр Гамбурга Петер Ченчер (СДПГ), который занял свой пост после Шольца, также утверждают, что китайская компания не будет иметь доступа к критически важной инфраструктуре.
Канцлер Германии 4 ноября посетит Китай, где впервые встретится с председателем КНР Си Цзиньпином
в Пекине
. В ходе поездки Шольц также проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном
. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине
.