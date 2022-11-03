https://ria.ru/20221103/kitay-1828923683.html

РЭЦ: почти 30 компаний из РФ представят продукцию на выставке CIIE в Китае

РЭЦ: почти 30 компаний из РФ представят продукцию на выставке CIIE в Китае - РИА Новости, 03.11.2022

РЭЦ: почти 30 компаний из РФ представят продукцию на выставке CIIE в Китае

Почти 30 компаний из 15 регионов России примут участие в V Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), который пройдёт с 5 по 10 ноября этого года в Шанхае, РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:17

2022-11-03T12:17

2022-11-03T12:20

россия-китай: главное

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шанхай

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российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Почти 30 компаний из 15 регионов России примут участие в V Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), который пройдёт с 5 по 10 ноября этого года в Шанхае, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Российским участникам откроется уникальная возможность демонстрации своей продукции, популяризации своих брендов и поиска новых деловых партнеров на китайском рынке", - говорится в сообщении.На СIIЕ 2022 российская экспозиция разместится в пяти тематических павильонах: "Продукты питания и АПК", "Потребительские товары – Сувенирные и ювелирные изделия", "Потребительские товары – Косметика и бытовая химия", "Медицина" и "Услуги". Общая площадь экспозиции составит более 900 квадратных метров.Идею проведения CIIE анонсировал в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин, первая выставка импортного ЭКСПО прошла в ноябре 2018 года в Шанхае. Основной посыл CIIE - демонстрация стремления Китая к расширению открытости рынка для иностранных товаров и налаживанию бизнес-сотрудничества с другими странами.

https://ria.ru/20221031/tovarooborot-1828133738.html

китай

шанхай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, шанхай, россия, российский экспортный центр (рэц)