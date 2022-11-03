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РЭЦ: почти 30 компаний из РФ представят продукцию на выставке CIIE в Китае - РИА Новости, 03.11.2022
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РЭЦ: почти 30 компаний из РФ представят продукцию на выставке CIIE в Китае
РЭЦ: почти 30 компаний из РФ представят продукцию на выставке CIIE в Китае - РИА Новости, 03.11.2022
РЭЦ: почти 30 компаний из РФ представят продукцию на выставке CIIE в Китае
Почти 30 компаний из 15 регионов России примут участие в V Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), который пройдёт с 5 по 10 ноября этого года в Шанхае, РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:17
2022-11-03T12:20
россия-китай: главное
китай
шанхай
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Почти 30 компаний из 15 регионов России примут участие в V Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), который пройдёт с 5 по 10 ноября этого года в Шанхае, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Российским участникам откроется уникальная возможность демонстрации своей продукции, популяризации своих брендов и поиска новых деловых партнеров на китайском рынке", - говорится в сообщении.На СIIЕ 2022 российская экспозиция разместится в пяти тематических павильонах: "Продукты питания и АПК", "Потребительские товары – Сувенирные и ювелирные изделия", "Потребительские товары – Косметика и бытовая химия", "Медицина" и "Услуги". Общая площадь экспозиции составит более 900 квадратных метров.Идею проведения CIIE анонсировал в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин, первая выставка импортного ЭКСПО прошла в ноябре 2018 года в Шанхае. Основной посыл CIIE - демонстрация стремления Китая к расширению открытости рынка для иностранных товаров и налаживанию бизнес-сотрудничества с другими странами.
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китай, шанхай, россия, российский экспортный центр (рэц)
Россия-Китай: Главное, Китай, Шанхай, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
12:17 03.11.2022 (обновлено: 12:20 03.11.2022)
 

РЭЦ: почти 30 компаний из РФ представят продукцию на выставке CIIE в Китае

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр"
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Почти 30 компаний из 15 регионов России примут участие в V Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), который пройдёт с 5 по 10 ноября этого года в Шанхае, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Российским участникам откроется уникальная возможность демонстрации своей продукции, популяризации своих брендов и поиска новых деловых партнеров на китайском рынке", - говорится в сообщении.
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На СIIЕ 2022 российская экспозиция разместится в пяти тематических павильонах: "Продукты питания и АПК", "Потребительские товары – Сувенирные и ювелирные изделия", "Потребительские товары – Косметика и бытовая химия", "Медицина" и "Услуги". Общая площадь экспозиции составит более 900 квадратных метров.
Идею проведения CIIE анонсировал в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин, первая выставка импортного ЭКСПО прошла в ноябре 2018 года в Шанхае. Основной посыл CIIE - демонстрация стремления Китая к расширению открытости рынка для иностранных товаров и налаживанию бизнес-сотрудничества с другими странами.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайШанхайРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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