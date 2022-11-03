https://ria.ru/20221103/kitay-1828883515.html

Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае

Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае - РИА Новости, 03.11.2022

Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае

Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии V Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в пятницу, сообщила в четверг официальный... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:50

2022-11-03T10:50

2022-11-03T10:50

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китай

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии V Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в пятницу, сообщила в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.Пятое по счету Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет 5-10 ноября в Шанхае. Выставка является одной из крупнейших из площадок, где китайский потребитель может познакомиться с иностранными товарами, включая российские.Замдиректора оргкомитета ЭКСПО Сунь Чэнхай ранее сообщил, что в этом году представители из 145 стран, регионов мира и международных организаций, в том числе 284 компании из списка Fortune Global 500, примут участие в выставке. Вместе с тем, в этом году в рамках CIIE откроются новые выставочные зоны, посвященные семеноводству и искусственному интеллекту, будут представлены сотни видов новых продуктов, технологий и услуг.Идея проведения ЭКСПО была анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2017 года как демонстрация стремления Китая к наращиванию импорта и укреплению бизнес-сотрудничества с другими странами, приверженности расширению открытости рынка для иностранных товаров, экономической глобализации и созданию мировой экономики открытого типа. Первая выставка прошла в Шанхае в ноябре 2018 года.В рамках CIIE традиционно проводится Международный экономический форум "Хунцяо", в этом году на форуме будет опубликован доклад об открытости мира.Общая сумма заключенных на импортном ЭКСПО в Шанхае сделок в 2021 году достигла 70,72 миллиарда долларов, в 2020 году - 72,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221101/vystavka-1828449858.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, шанхай, си цзиньпин, министерство коммерции кнр