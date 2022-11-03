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Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае - РИА Новости, 03.11.2022
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Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае
Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае - РИА Новости, 03.11.2022
Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае
Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии V Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в пятницу, сообщила в четверг официальный... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:50
2022-11-03T10:50
россия-китай: главное
китай
шанхай
си цзиньпин
министерство коммерции кнр
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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии V Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в пятницу, сообщила в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.Пятое по счету Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет 5-10 ноября в Шанхае. Выставка является одной из крупнейших из площадок, где китайский потребитель может познакомиться с иностранными товарами, включая российские.Замдиректора оргкомитета ЭКСПО Сунь Чэнхай ранее сообщил, что в этом году представители из 145 стран, регионов мира и международных организаций, в том числе 284 компании из списка Fortune Global 500, примут участие в выставке. Вместе с тем, в этом году в рамках CIIE откроются новые выставочные зоны, посвященные семеноводству и искусственному интеллекту, будут представлены сотни видов новых продуктов, технологий и услуг.Идея проведения ЭКСПО была анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2017 года как демонстрация стремления Китая к наращиванию импорта и укреплению бизнес-сотрудничества с другими странами, приверженности расширению открытости рынка для иностранных товаров, экономической глобализации и созданию мировой экономики открытого типа. Первая выставка прошла в Шанхае в ноябре 2018 года.В рамках CIIE традиционно проводится Международный экономический форум "Хунцяо", в этом году на форуме будет опубликован доклад об открытости мира.Общая сумма заключенных на импортном ЭКСПО в Шанхае сделок в 2021 году достигла 70,72 миллиарда долларов, в 2020 году - 72,6 миллиарда долларов.
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китай, шанхай, си цзиньпин, министерство коммерции кнр
Россия-Китай: Главное, Китай, Шанхай, Си Цзиньпин, Министерство коммерции КНР
10:50 03.11.2022
 

Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии V Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в пятницу, сообщила в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.
Пятое по счету Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет 5-10 ноября в Шанхае. Выставка является одной из крупнейших из площадок, где китайский потребитель может познакомиться с иностранными товарами, включая российские.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 16:42Россия-Китай: Главное
В Шанхае 5-10 ноября пройдет V Китайская выставка импортных товаров
Замдиректора оргкомитета ЭКСПО Сунь Чэнхай ранее сообщил, что в этом году представители из 145 стран, регионов мира и международных организаций, в том числе 284 компании из списка Fortune Global 500, примут участие в выставке. Вместе с тем, в этом году в рамках CIIE откроются новые выставочные зоны, посвященные семеноводству и искусственному интеллекту, будут представлены сотни видов новых продуктов, технологий и услуг.
Идея проведения ЭКСПО была анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2017 года как демонстрация стремления Китая к наращиванию импорта и укреплению бизнес-сотрудничества с другими странами, приверженности расширению открытости рынка для иностранных товаров, экономической глобализации и созданию мировой экономики открытого типа. Первая выставка прошла в Шанхае в ноябре 2018 года.
В рамках CIIE традиционно проводится Международный экономический форум "Хунцяо", в этом году на форуме будет опубликован доклад об открытости мира.
Общая сумма заключенных на импортном ЭКСПО в Шанхае сделок в 2021 году достигла 70,72 миллиарда долларов, в 2020 году - 72,6 миллиарда долларов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайШанхайСи ЦзиньпинМинистерство коммерции КНР
 
 
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