https://ria.ru/20221103/kitay-1828883515.html
Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае
Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае - РИА Новости, 03.11.2022
Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии импортного ЭКСПО в Шанхае
Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии V Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в пятницу, сообщила в четверг официальный... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:50
2022-11-03T10:50
2022-11-03T10:50
россия-китай: главное
китай
шанхай
си цзиньпин
министерство коммерции кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:154:2799:1728_1920x0_80_0_0_44085a19301014e722e4616892531510.jpg
ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии V Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в пятницу, сообщила в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.Пятое по счету Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет 5-10 ноября в Шанхае. Выставка является одной из крупнейших из площадок, где китайский потребитель может познакомиться с иностранными товарами, включая российские.Замдиректора оргкомитета ЭКСПО Сунь Чэнхай ранее сообщил, что в этом году представители из 145 стран, регионов мира и международных организаций, в том числе 284 компании из списка Fortune Global 500, примут участие в выставке. Вместе с тем, в этом году в рамках CIIE откроются новые выставочные зоны, посвященные семеноводству и искусственному интеллекту, будут представлены сотни видов новых продуктов, технологий и услуг.Идея проведения ЭКСПО была анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2017 года как демонстрация стремления Китая к наращиванию импорта и укреплению бизнес-сотрудничества с другими странами, приверженности расширению открытости рынка для иностранных товаров, экономической глобализации и созданию мировой экономики открытого типа. Первая выставка прошла в Шанхае в ноябре 2018 года.В рамках CIIE традиционно проводится Международный экономический форум "Хунцяо", в этом году на форуме будет опубликован доклад об открытости мира.Общая сумма заключенных на импортном ЭКСПО в Шанхае сделок в 2021 году достигла 70,72 миллиарда долларов, в 2020 году - 72,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221101/vystavka-1828449858.html
китай
шанхай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, шанхай, си цзиньпин, министерство коммерции кнр
Россия-Китай: Главное, Китай, Шанхай, Си Цзиньпин, Министерство коммерции КНР
ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии V Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в пятницу, сообщила в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.
Пятое по счету Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет 5-10 ноября в Шанхае
. Выставка является одной из крупнейших из площадок, где китайский потребитель может познакомиться с иностранными товарами, включая российские.
Замдиректора оргкомитета ЭКСПО Сунь Чэнхай ранее сообщил, что в этом году представители из 145 стран, регионов мира и международных организаций, в том числе 284 компании из списка Fortune Global 500, примут участие в выставке. Вместе с тем, в этом году в рамках CIIE откроются новые выставочные зоны, посвященные семеноводству и искусственному интеллекту, будут представлены сотни видов новых продуктов, технологий и услуг.
Идея проведения ЭКСПО была анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2017 года как демонстрация стремления Китая к наращиванию импорта и укреплению бизнес-сотрудничества с другими странами, приверженности расширению открытости рынка для иностранных товаров, экономической глобализации и созданию мировой экономики открытого типа. Первая выставка прошла в Шанхае в ноябре 2018 года.
В рамках CIIE традиционно проводится Международный экономический форум "Хунцяо", в этом году на форуме будет опубликован доклад об открытости мира.
Общая сумма заключенных на импортном ЭКСПО в Шанхае сделок в 2021 году достигла 70,72 миллиарда долларов, в 2020 году - 72,6 миллиарда долларов.