Рейтинг@Mail.ru
El País раскрыл, какую цель преследуют Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/kitay-1828862533.html
El País раскрыл, какую цель преследуют Путин и Си Цзиньпин
El País раскрыл, какую цель преследуют Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 03.11.2022
El País раскрыл, какую цель преследуют Путин и Си Цзиньпин
Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на санкционные угрозы, пишет испанская газета El País. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:33
2022-11-03T10:53
в мире
владимир путин
си цзиньпин
москва
россия
китай
нато
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_edd79e952344fa499cee8eaef1136c7a.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на санкционные угрозы, пишет испанская газета El País."Пекин не бросит Москву, так как считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки", — говорится в публикации.По словам автора, за последние годы Си Цзиньпин и Владимир Путин сделали все возможное, чтобы отчетливо показать, насколько сблизились Китай и Россия.Кроме того, по ее мнению, действия Пекина после начала российской спецоперации на Украине еще раз показали, что именно США — "главный противник" Поднебесной."Россия и Китай преследуют общую цель изменить мировой порядок. У Си Цзиньпина нет никаких намерений осуждать Москву — на самом деле он молчаливо поддерживает решение Путина и продолжает оказывать дипломатическую поддержку. По его мнению, причины конфликта кроются в расширении НАТО на Восток и "завышении напряженности" со стороны США", — пишет автор.Поэтому, делает она вывод, вбить клин в отношения между Россией и Китаем не очень реалистичная идея."Западу просто нечего предложить, чтобы при этом не поставить под угрозу свои "демократические ценности, интересы и безопасность", — заключается в статье.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221102/ssha-1828619835.html
https://ria.ru/20221102/rossiya-1828577729.html
москва
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_442:236:2858:2048_1920x0_80_0_0_0e0a745c3b19350432b4833fd818a2d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, си цзиньпин, москва, россия, китай, нато, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Москва, Россия, Китай, НАТО, Санкции в отношении России
09:33 03.11.2022 (обновлено: 10:53 03.11.2022)
 
El País раскрыл, какую цель преследуют Путин и Си Цзиньпин

El País: Си Цзиньпин и Путин отчетливо показали Западу, насколько Россия и КНР сблизились

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
 Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на санкционные угрозы, пишет испанская газета El País.
"Пекин не бросит Москву, так как считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки", — говорится в публикации.
По словам автора, за последние годы Си Цзиньпин и Владимир Путин сделали все возможное, чтобы отчетливо показать, насколько сблизились Китай и Россия.

"Си Цзиньпин назвал Путина лучшим и самым близким другом. С 2013 года они встречались около 40 раз. Обе стороны поддерживают безграничную дружбу и считают, что их "всеобъемлющее стратегическое партнерство" и взаимодействие в новой эпохе станут благоприятным фактором на международной арене", — считает эксперт.

Кроме того, по ее мнению, действия Пекина после начала российской спецоперации на Украине еще раз показали, что именно США — "главный противник" Поднебесной.
"Россия и Китай преследуют общую цель изменить мировой порядок. У Си Цзиньпина нет никаких намерений осуждать Москву — на самом деле он молчаливо поддерживает решение Путина и продолжает оказывать дипломатическую поддержку. По его мнению, причины конфликта кроются в расширении НАТО на Восток и "завышении напряженности" со стороны США", — пишет автор.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 12:09
В Китае на одном примере показали истинное лицо США
Поэтому, делает она вывод, вбить клин в отношения между Россией и Китаем не очень реалистичная идея.
"Западу просто нечего предложить, чтобы при этом не поставить под угрозу свои "демократические ценности, интересы и безопасность", — заключается в статье.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 10:04
Россия превратила "великую победу" Запада в большой провал, пишет Newsweek
 
В миреВладимир ПутинСи ЦзиньпинМоскваРоссияКитайНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала