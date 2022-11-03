https://ria.ru/20221103/kitay-1828862533.html

El País раскрыл, какую цель преследуют Путин и Си Цзиньпин

El País раскрыл, какую цель преследуют Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 03.11.2022

El País раскрыл, какую цель преследуют Путин и Си Цзиньпин

Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на санкционные угрозы, пишет испанская газета El País. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:33

2022-11-03T09:33

2022-11-03T10:53

в мире

владимир путин

си цзиньпин

москва

россия

китай

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на санкционные угрозы, пишет испанская газета El País."Пекин не бросит Москву, так как считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки", — говорится в публикации.По словам автора, за последние годы Си Цзиньпин и Владимир Путин сделали все возможное, чтобы отчетливо показать, насколько сблизились Китай и Россия.Кроме того, по ее мнению, действия Пекина после начала российской спецоперации на Украине еще раз показали, что именно США — "главный противник" Поднебесной."Россия и Китай преследуют общую цель изменить мировой порядок. У Си Цзиньпина нет никаких намерений осуждать Москву — на самом деле он молчаливо поддерживает решение Путина и продолжает оказывать дипломатическую поддержку. По его мнению, причины конфликта кроются в расширении НАТО на Восток и "завышении напряженности" со стороны США", — пишет автор.Поэтому, делает она вывод, вбить клин в отношения между Россией и Китаем не очень реалистичная идея."Западу просто нечего предложить, чтобы при этом не поставить под угрозу свои "демократические ценности, интересы и безопасность", — заключается в статье.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221102/ssha-1828619835.html

https://ria.ru/20221102/rossiya-1828577729.html

москва

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, си цзиньпин, москва, россия, китай, нато, санкции в отношении россии