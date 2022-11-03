09:33 03.11.2022 (обновлено: 10:53 03.11.2022)
El País раскрыл, какую цель преследуют Путин и Си Цзиньпин
El País: Си Цзиньпин и Путин отчетливо показали Западу, насколько Россия и КНР сблизились
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на санкционные угрозы, пишет испанская газета El País.
"Пекин не бросит Москву, так как считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки", — говорится в публикации.
По словам автора, за последние годы Си Цзиньпин и Владимир Путин сделали все возможное, чтобы отчетливо показать, насколько сблизились Китай и Россия.
"Си Цзиньпин назвал Путина лучшим и самым близким другом. С 2013 года они встречались около 40 раз. Обе стороны поддерживают безграничную дружбу и считают, что их "всеобъемлющее стратегическое партнерство" и взаимодействие в новой эпохе станут благоприятным фактором на международной арене", — считает эксперт.
"Россия и Китай преследуют общую цель изменить мировой порядок. У Си Цзиньпина нет никаких намерений осуждать Москву — на самом деле он молчаливо поддерживает решение Путина и продолжает оказывать дипломатическую поддержку. По его мнению, причины конфликта кроются в расширении НАТО на Восток и "завышении напряженности" со стороны США", — пишет автор.
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Поэтому, делает она вывод, вбить клин в отношения между Россией и Китаем не очень реалистичная идея.
"Западу просто нечего предложить, чтобы при этом не поставить под угрозу свои "демократические ценности, интересы и безопасность", — заключается в статье.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.