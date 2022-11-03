https://ria.ru/20221103/khakery-1828988143.html
ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами
ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами - РИА Новости, 03.11.2022
ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами
Банк России опроверг взлом хакерами его информационных систем, весь архив, который они выложили, был в открытом доступе, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:40
2022-11-03T14:40
2022-11-03T14:49
россия
центральный банк рф (цб рф)
технологии
происшествия
хакеры
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Банк России опроверг взлом хакерами его информационных систем, весь архив, который они выложили, был в открытом доступе, сообщила пресс-служба регулятора."Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это - документы, которые были в интернете в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана", - говорится в сообщении.Ранее в четверг некоторые украинские СМИ написали, что "IT-армия Украины" якобы взломала Центральный банк России.
https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, происшествия, хакеры
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Технологии, Происшествия, хакеры
14:40 03.11.2022 (обновлено: 14:49 03.11.2022)
ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами
ЦБ опроверг сообщения о взломе хакерами его информационных систем