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ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами - РИА Новости, 03.11.2022
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ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами
ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами - РИА Новости, 03.11.2022
ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами
Банк России опроверг взлом хакерами его информационных систем, весь архив, который они выложили, был в открытом доступе, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:40
2022-11-03T14:49
россия
центральный банк рф (цб рф)
технологии
происшествия
хакеры
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Банк России опроверг взлом хакерами его информационных систем, весь архив, который они выложили, был в открытом доступе, сообщила пресс-служба регулятора."Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это - документы, которые были в интернете в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана", - говорится в сообщении.Ранее в четверг некоторые украинские СМИ написали, что "IT-армия Украины" якобы взломала Центральный банк России.
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Владимир Лаврентьев
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россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, происшествия, хакеры
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Технологии, Происшествия, хакеры
14:40 03.11.2022 (обновлено: 14:49 03.11.2022)
 
ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами

ЦБ опроверг сообщения о взломе хакерами его информационных систем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Банк России опроверг взлом хакерами его информационных систем, весь архив, который они выложили, был в открытом доступе, сообщила пресс-служба регулятора.
"Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это - документы, которые были в интернете в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг некоторые украинские СМИ написали, что "IT-армия Украины" якобы взломала Центральный банк России.
Хакер - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 03:07
Хакер Джокер рассказал о своих шпионах в украинских органах власти
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииПроисшествияхакеры
 
 
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