https://ria.ru/20221103/khakery-1828988143.html

ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами

ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами - РИА Новости, 03.11.2022

ЦБ опроверг сообщения о взломе информационных систем хакерами

Банк России опроверг взлом хакерами его информационных систем, весь архив, который они выложили, был в открытом доступе, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:40

2022-11-03T14:40

2022-11-03T14:49

россия

центральный банк рф (цб рф)

технологии

происшествия

хакеры

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Банк России опроверг взлом хакерами его информационных систем, весь архив, который они выложили, был в открытом доступе, сообщила пресс-служба регулятора."Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это - документы, которые были в интернете в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана", - говорится в сообщении.Ранее в четверг некоторые украинские СМИ написали, что "IT-армия Украины" якобы взломала Центральный банк России.

https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, происшествия, хакеры