https://ria.ru/20221103/islam-1828895600.html

Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации

Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации - РИА Новости, 03.11.2022

Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации

Ислам является неотъемлемой составляющей российской цивилизации, а татарстанская модель гармоничного взаимодействия народов и религий транслируется как образец... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:16

2022-11-03T11:16

2022-11-03T11:16

республика татарстан

рустам минниханов

россия

религия

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Ислам является неотъемлемой составляющей российской цивилизации, а татарстанская модель гармоничного взаимодействия народов и религий транслируется как образец разумного цивилизационного подхода, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Бахрейне, где принимает участие в форуме "Значение диалога между религиями". Форум организован Высшим советом по исламским делам Бахрейна. Основная тема этого года – "Восток и Запад для мирного сосуществования человечества". В форуме принимают участие 200 мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей."Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и стратегии дальнейшего развития Российской Федерации", - цитирует слова Минниханова на форуме его пресс-служба.Глава Татарстана особо подчеркнул, что ислам в России – органичная и неотъемлемая составляющая российской цивилизации, о чем свидетельствует, в том числе, федеральный масштаб празднования в этом году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Решение об этом было принято президентом РФ Владимиром Путиным.Минниханов напомнил, что он по поручению президента РФ возглавляет группу стратегического видения "Россия – исламский мир", которая является важной площадкой для обмена мнениями в вопросах межрелигиозных отношений. "Одной из действенных платформ для дискуссий и диалога выступает группа стратегического видения "Россия – Исламский мир", - подчеркнул он.Глава Татарстана рассказал участникам форума о том, какая работа ведется в республике, где проживают представители более 170 национальностей, для выстраивания и сохранения межнационального и межрелигиозного мира. Он сообщил, что следующий год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. Минниханов также пригласил участников форума посетить Татарстан и на его примере познакомиться с развитием диалога культур в России.

https://ria.ru/20221101/islam-1828477876.html

https://ria.ru/20221024/podderzhka-1826325121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рустам минниханов, россия, религия, республика татарстан (татарстан), общество