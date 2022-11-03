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Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации - РИА Новости, 03.11.2022
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https://ria.ru/20221103/islam-1828895600.html
Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации
Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации - РИА Новости, 03.11.2022
Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации
Ислам является неотъемлемой составляющей российской цивилизации, а татарстанская модель гармоничного взаимодействия народов и религий транслируется как образец... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:16
2022-11-03T11:16
республика татарстан
рустам минниханов
россия
религия
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Ислам является неотъемлемой составляющей российской цивилизации, а татарстанская модель гармоничного взаимодействия народов и религий транслируется как образец разумного цивилизационного подхода, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Бахрейне, где принимает участие в форуме "Значение диалога между религиями". Форум организован Высшим советом по исламским делам Бахрейна. Основная тема этого года – "Восток и Запад для мирного сосуществования человечества". В форуме принимают участие 200 мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей."Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и стратегии дальнейшего развития Российской Федерации", - цитирует слова Минниханова на форуме его пресс-служба.Глава Татарстана особо подчеркнул, что ислам в России – органичная и неотъемлемая составляющая российской цивилизации, о чем свидетельствует, в том числе, федеральный масштаб празднования в этом году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Решение об этом было принято президентом РФ Владимиром Путиным.Минниханов напомнил, что он по поручению президента РФ возглавляет группу стратегического видения "Россия – исламский мир", которая является важной площадкой для обмена мнениями в вопросах межрелигиозных отношений. "Одной из действенных платформ для дискуссий и диалога выступает группа стратегического видения "Россия – Исламский мир", - подчеркнул он.Глава Татарстана рассказал участникам форума о том, какая работа ведется в республике, где проживают представители более 170 национальностей, для выстраивания и сохранения межнационального и межрелигиозного мира. Он сообщил, что следующий год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. Минниханов также пригласил участников форума посетить Татарстан и на его примере познакомиться с развитием диалога культур в России.
https://ria.ru/20221101/islam-1828477876.html
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рустам минниханов, россия, религия, республика татарстан (татарстан), общество
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, Религия, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
11:16 03.11.2022
 
Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации

Глава Татарстана Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Ислам является неотъемлемой составляющей российской цивилизации, а татарстанская модель гармоничного взаимодействия народов и религий транслируется как образец разумного цивилизационного подхода, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Бахрейне, где принимает участие в форуме "Значение диалога между религиями". Форум организован Высшим советом по исламским делам Бахрейна. Основная тема этого года – "Восток и Запад для мирного сосуществования человечества". В форуме принимают участие 200 мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 18:04Республика Татарстан
Исламский мир продолжает наращивать диалог с Россией, заявил Минниханов
"Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и стратегии дальнейшего развития Российской Федерации", - цитирует слова Минниханова на форуме его пресс-служба.
Глава Татарстана особо подчеркнул, что ислам в России – органичная и неотъемлемая составляющая российской цивилизации, о чем свидетельствует, в том числе, федеральный масштаб празднования в этом году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Решение об этом было принято президентом РФ Владимиром Путиным.
Минниханов напомнил, что он по поручению президента РФ возглавляет группу стратегического видения "Россия – исламский мир", которая является важной площадкой для обмена мнениями в вопросах межрелигиозных отношений. "Одной из действенных платформ для дискуссий и диалога выступает группа стратегического видения "Россия – Исламский мир", - подчеркнул он.
Глава Татарстана рассказал участникам форума о том, какая работа ведется в республике, где проживают представители более 170 национальностей, для выстраивания и сохранения межнационального и межрелигиозного мира. Он сообщил, что следующий год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. Минниханов также пригласил участников форума посетить Татарстан и на его примере познакомиться с развитием диалога культур в России.
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 16:26Республика Татарстан
Дополнительные меры поддержки семей мобилизованных утверждены в Татарстане
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссияРелигияРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
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