https://ria.ru/20221103/greta-1828988907.html
Грета Тунберг раскритиковала систему "угнетения бедных стран"
Грета Тунберг раскритиковала систему "угнетения бедных стран" - РИА Новости, 03.11.2022
Грета Тунберг раскритиковала систему "угнетения бедных стран"
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая на презентации своей новой книги в Лондоне, заявила, что нынешний мировой порядок формируется системой, которую... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:41
2022-11-03T14:41
2022-11-03T14:41
в мире
грета тунберг
лондон
экология
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая на презентации своей новой книги в Лондоне, заявила, что нынешний мировой порядок формируется системой, которую определяют "колониализм, империализм, угнетение и геноцид" со стороны богатых стран Запада, передает газета Telegraph.Тунберг употребила термин "глобальный Север", который используется для обозначения различий между богатыми северными странами и бедными южными ("глобальный Юг").Как пишет издание, Тунберг призвала к "общесистемной трансформации". По убеждению 19-летней экоактивистки, проблема изменения климата вызвана той "нормальностью", условия которой диктуют люди, находящиеся у власти."То, что мы называем нормальным, - это экстремальная система, построенная на эксплуатации людей и планеты", - цитирует газета Тунберг.По словам активистки, "нынешний мировой порядок" все еще формирует "система", ставящая целью накопление богатств и "определяемая колониализмом, империализмом, угнетением и геноцидом со стороны так называемого глобального Севера".Как отмечается в материале Telegraph, Тунберг заявила, что, помимо своей привычной деятельности в сфере борьбы с изменением климата, она намерена использовать свое влияние для противостояния "деспотичной" капиталистической системе Запада.
https://ria.ru/20211007/zima-1753377792.html
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в мире, грета тунберг, лондон, экология
В мире, Грета Тунберг, Лондон, Экология
Грета Тунберг раскритиковала систему "угнетения бедных стран"
Грета Тунберг во время выступления в Лондоне раскритиковала "угнетение бедных стран"
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая на презентации своей новой книги в Лондоне, заявила, что нынешний мировой порядок формируется системой, которую определяют "колониализм, империализм, угнетение и геноцид" со стороны богатых стран Запада, передает газета
Telegraph.
Тунберг употребила термин "глобальный Север", который используется для обозначения различий между богатыми северными странами и бедными южными ("глобальный Юг").
Как пишет издание, Тунберг призвала к "общесистемной трансформации". По убеждению 19-летней экоактивистки, проблема изменения климата вызвана той "нормальностью", условия которой диктуют люди, находящиеся у власти.
"То, что мы называем нормальным, - это экстремальная система, построенная на эксплуатации людей и планеты", - цитирует газета Тунберг.
По словам активистки, "нынешний мировой порядок" все еще формирует "система", ставящая целью накопление богатств и "определяемая колониализмом, империализмом, угнетением и геноцидом со стороны так называемого глобального Севера".
Как отмечается в материале Telegraph, Тунберг заявила, что, помимо своей привычной деятельности в сфере борьбы с изменением климата, она намерена использовать свое влияние для противостояния "деспотичной" капиталистической системе Запада.