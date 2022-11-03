https://ria.ru/20221103/greta-1828988907.html

Грета Тунберг раскритиковала систему "угнетения бедных стран"

Грета Тунберг раскритиковала систему "угнетения бедных стран" - РИА Новости, 03.11.2022

Грета Тунберг раскритиковала систему "угнетения бедных стран"

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая на презентации своей новой книги в Лондоне, заявила, что нынешний мировой порядок формируется системой, которую... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:41

2022-11-03T14:41

2022-11-03T14:41

в мире

грета тунберг

лондон

экология

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая на презентации своей новой книги в Лондоне, заявила, что нынешний мировой порядок формируется системой, которую определяют "колониализм, империализм, угнетение и геноцид" со стороны богатых стран Запада, передает газета Telegraph.Тунберг употребила термин "глобальный Север", который используется для обозначения различий между богатыми северными странами и бедными южными ("глобальный Юг").Как пишет издание, Тунберг призвала к "общесистемной трансформации". По убеждению 19-летней экоактивистки, проблема изменения климата вызвана той "нормальностью", условия которой диктуют люди, находящиеся у власти."То, что мы называем нормальным, - это экстремальная система, построенная на эксплуатации людей и планеты", - цитирует газета Тунберг.По словам активистки, "нынешний мировой порядок" все еще формирует "система", ставящая целью накопление богатств и "определяемая колониализмом, империализмом, угнетением и геноцидом со стороны так называемого глобального Севера".Как отмечается в материале Telegraph, Тунберг заявила, что, помимо своей привычной деятельности в сфере борьбы с изменением климата, она намерена использовать свое влияние для противостояния "деспотичной" капиталистической системе Запада.

https://ria.ru/20211007/zima-1753377792.html

https://ria.ru/20211103/tunberg-1757481433.html

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в мире, грета тунберг, лондон, экология