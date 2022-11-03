Ташкент и Бишкек подписали документы по границе и управлению водохранилищем
Узбекистан и Киргизия подписали документы по границе и управлению водохранилищем
© Pixabay / СС0Мужчина заполняет документы
© Pixabay / СС0
Мужчина заполняет документы. Архивное фото
БИШКЕК/ТАШКЕНТ, 3 ноя – РИА Новости. Договор об отдельных участках узбекско-киргизской границы и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища подписаны в четверг между Узбекистаном и Киргизией, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.
По данным пресс-службы, 3 ноября в Бишкеке состоялся очередной раунд узбекско-киргизских политических консультаций, проведенных министрами иностранных дел двух стран Владимиром Норовым и Жээнбеком Кулубаевым.
"В рамках визита делегации Узбекистана в Бишкек подписаны: договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы; соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Стороны подчеркнули, что завершение юридического оформления линии прохождения госграницы на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и добрососедства отвечает интересам как двух стран, так и всей Центральной Азии.
“Особое внимание уделено подготовке совместных мероприятий на высшем уровне, в том числе предстоящего государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Кыргызскую Республику”, - указывается в сообщении.
В пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства подтвердили эту информацию, назвав переговоры “весьма насыщенными и плодотворными”.
В конце сентября Мирзиеев подтвердил готовность узбекской стороны подписать с Киргизией соглашение по делимитации границ. Отношения Киргизии и Узбекистана активизировались в 2017 году после почти десятилетия заметного охлаждения. В том же году стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу. В ноябре 2020 года стороны договорились ускорить процесс завершения делимитации границ.
Андижанское водохранилище (в Киргизии его называют Кемпир-Абадским) - находится в Киргизии близ границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Киргизии уже прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.