https://ria.ru/20221103/g7-1829084596.html

Главы МИД G7 обсудят, как избежать с Китаем ошибок, допущенных с Россией

Главы МИД G7 обсудят, как избежать с Китаем ошибок, допущенных с Россией - РИА Новости, 03.11.2022

Главы МИД G7 обсудят, как избежать с Китаем ошибок, допущенных с Россией

На встрече глав министерств иностранных дел стран G7 в немецком Мюнстере будет обсуждаться, как не допустить в случае с Китаем тех ошибок, что были сделаны... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:25

2022-11-03T18:25

2022-11-03T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

g7

китай

мюнстер

анналена бербок

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_01645afbaaff424e00eaace3c0a9a625.jpg

БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. На встрече глав министерств иностранных дел стран G7 в немецком Мюнстере будет обсуждаться, как не допустить в случае с Китаем тех ошибок, что были сделаны ранее во внешней политике по отношению к РФ, сообщила в четверг министр иностранных дел Анналена Бербок."Что касается Китая, то мы вместе (в рамках G7 - ред.) обсудим, как не повторить снова прошлые ошибки, которые у нас были допущены в политике по отношению к России", - заявила она в своём обращении к прессе по случаю открытия встречи министров иностранных дел стран G7 в Мюнстере.Канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 ноября посетит Китай, где впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. В ходе поездки Шольц также проведет переговоры с премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.Главы МИД стран "Большой семерки" в четверг встретились в немецком Мюнстере, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, чтобы в течение двух дней, 3 и 4 ноября, обсудить последствия российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1829058812.html

китай

мюнстер

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, g7, китай, мюнстер, анналена бербок, си цзиньпин, россия, цены на нефть