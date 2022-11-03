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Главы МИД G7 обсудят, как избежать с Китаем ошибок, допущенных с Россией
Главы МИД G7 обсудят, как избежать с Китаем ошибок, допущенных с Россией - РИА Новости, 03.11.2022
Главы МИД G7 обсудят, как избежать с Китаем ошибок, допущенных с Россией
На встрече глав министерств иностранных дел стран G7 в немецком Мюнстере будет обсуждаться, как не допустить в случае с Китаем тех ошибок, что были сделаны... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:25
2022-11-03T18:25
2022-11-03T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
g7
китай
мюнстер
анналена бербок
си цзиньпин
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. На встрече глав министерств иностранных дел стран G7 в немецком Мюнстере будет обсуждаться, как не допустить в случае с Китаем тех ошибок, что были сделаны ранее во внешней политике по отношению к РФ, сообщила в четверг министр иностранных дел Анналена Бербок."Что касается Китая, то мы вместе (в рамках G7 - ред.) обсудим, как не повторить снова прошлые ошибки, которые у нас были допущены в политике по отношению к России", - заявила она в своём обращении к прессе по случаю открытия встречи министров иностранных дел стран G7 в Мюнстере.Канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 ноября посетит Китай, где впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. В ходе поездки Шольц также проведет переговоры с премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.Главы МИД стран "Большой семерки" в четверг встретились в немецком Мюнстере, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, чтобы в течение двух дней, 3 и 4 ноября, обсудить последствия российской спецоперации на Украине.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, G7, Китай, Мюнстер, Анналена Бербок, Си Цзиньпин, Россия, Цены на нефть
Главы МИД G7 обсудят, как избежать с Китаем ошибок, допущенных с Россией
Бербок: главы МИД G7 обсудят, как не повторить с Китаем ошибки, допущенные с Россией