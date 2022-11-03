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Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину - РИА Новости, 03.11.2022
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Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину
Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину - РИА Новости, 03.11.2022
Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге говорил мировым лидерам об их неправильном отношении к РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T00:17
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в мире
владимир путин
россия
прага
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге говорил мировым лидерам об их неправильном отношении к президенту России Владимиру Путину.Турецкий лидер также заявил, что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".
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в мире, владимир путин, россия, прага, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Путин, Россия, Прага, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
00:17 03.11.2022 (обновлено: 00:19 03.11.2022)
 
Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину

Эрдоган заявил, что говорил мировым лидерам в Праге об их неправильном отношении к Путину

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге говорил мировым лидерам об их неправильном отношении к президенту России Владимиру Путину.
"С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным... Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
Турецкий лидер также заявил, что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".
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В миреВладимир ПутинРоссияПрагаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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