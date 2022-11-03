https://ria.ru/20221103/erdogan-1828827779.html
Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину
Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину - РИА Новости, 03.11.2022
Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге говорил мировым лидерам об их неправильном отношении к РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T00:17
2022-11-03T00:17
2022-11-03T00:19
в мире
владимир путин
россия
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турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге говорил мировым лидерам об их неправильном отношении к президенту России Владимиру Путину.Турецкий лидер также заявил, что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".
https://ria.ru/20221102/agroproduktsiya-1828815983.html
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в мире, владимир путин, россия, прага, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Путин, Россия, Прага, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
00:17 03.11.2022 (обновлено: 00:19 03.11.2022)
Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину
Эрдоган заявил, что говорил мировым лидерам в Праге об их неправильном отношении к Путину