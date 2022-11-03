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"Он не понимает, как устроен мир": заявление Байдена рассмешило публику - РИА Новости, 03.11.2022
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"Он не понимает, как устроен мир": заявление Байдена рассмешило публику
"Он не понимает, как устроен мир": заявление Байдена рассмешило публику - РИА Новости, 03.11.2022
"Он не понимает, как устроен мир": заявление Байдена рассмешило публику
Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о возможности использовать электромобиль в качестве источника энергии. Видео... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:11
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tesla motors
twitter
сша
сирия
ливия
барак обама
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о возможности использовать электромобиль в качестве источника энергии. Видео выступления американского лидера опубликовала газета Newsweek.Накануне глава Белого дома выступал на форуме Infrastructure Talent Pipeline Challenge, посвященном вопросам энергетики, где и озвучил свои идеи."Ураган может обрубить электричество в вашем доме и знаете что? Вы можете подключить машину к дому — и будет свет. Думаете, я шучу?" — заявил глава государства, рассмешив публику.Пользователи сошлись во мнении, что применение электромобиля в качестве источника энергии для дома может привести к финансовым проблемам в будущем."Использование электромобиля как источника питания для дома обнуляет гарантию. Джо Байден не понимает, как вообще устроен мир", — написала Tricia Flanagan, прикрепив к посту отчет издания Electrek в качестве подтверждения своих слов."Если вы используете замечательную батарею своей Tesla для питания дома в час нужды, то хотя бы не хвастайтесь этим в соцсетях! Это полностью отменит вашу гарантию", — добавил пользователь green."Еще одна неловкая непрезидентская предвзятая тирада от Байдена", — заключил Tom Cotton.Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, американский лидер путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20221103/ssha-1828832779.html
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tesla motors, twitter, сша, сирия, ливия, барак обама, владимир путин, джо байден, технологии, в мире
Tesla motors, Twitter, США, Сирия, Ливия, Барак Обама, Владимир Путин, Джо Байден, Технологии, В мире
16:11 03.11.2022 (обновлено: 16:40 03.11.2022)
 
"Он не понимает, как устроен мир": заявление Байдена рассмешило публику

Пользователи Twitter высмеяли президента США Байдена после заявления об электромобилях

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о возможности использовать электромобиль в качестве источника энергии. Видео выступления американского лидера опубликовала газета Newsweek.
Накануне глава Белого дома выступал на форуме Infrastructure Talent Pipeline Challenge, посвященном вопросам энергетики, где и озвучил свои идеи.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Опрос: больше половины американцев не хотят второго срока для Байдена
"Ураган может обрубить электричество в вашем доме и знаете что? Вы можете подключить машину к дому — и будет свет. Думаете, я шучу?" — заявил глава государства, рассмешив публику.
Пользователи сошлись во мнении, что применение электромобиля в качестве источника энергии для дома может привести к финансовым проблемам в будущем.
"Использование электромобиля как источника питания для дома обнуляет гарантию. Джо Байден не понимает, как вообще устроен мир", — написала Tricia Flanagan, прикрепив к посту отчет издания Electrek в качестве подтверждения своих слов.
"Если вы используете замечательную батарею своей Tesla для питания дома в час нужды, то хотя бы не хвастайтесь этим в соцсетях! Это полностью отменит вашу гарантию", — добавил пользователь green.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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"Еще одна неловкая непрезидентская предвзятая тирада от Байдена", — заключил Tom Cotton.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, американский лидер путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 13:43
Байден признался, что "говорил" с мертвецом
 
Tesla motorsTwitterСШАСирияЛивияБарак ОбамаВладимир ПутинДжо БайденТехнологииВ мире
 
 
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