16:11 03.11.2022 (обновлено: 16:40 03.11.2022)
"Он не понимает, как устроен мир": заявление Байдена рассмешило публику
Пользователи Twitter высмеяли президента США Байдена после заявления об электромобилях
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о возможности использовать электромобиль в качестве источника энергии. Видео выступления американского лидера опубликовала газета Newsweek.
Накануне глава Белого дома выступал на форуме Infrastructure Talent Pipeline Challenge, посвященном вопросам энергетики, где и озвучил свои идеи.
"Ураган может обрубить электричество в вашем доме и знаете что? Вы можете подключить машину к дому — и будет свет. Думаете, я шучу?" — заявил глава государства, рассмешив публику.
Пользователи сошлись во мнении, что применение электромобиля в качестве источника энергии для дома может привести к финансовым проблемам в будущем.
"Использование электромобиля как источника питания для дома обнуляет гарантию. Джо Байден не понимает, как вообще устроен мир", — написала Tricia Flanagan, прикрепив к посту отчет издания Electrek в качестве подтверждения своих слов.
"Если вы используете замечательную батарею своей Tesla для питания дома в час нужды, то хотя бы не хвастайтесь этим в соцсетях! Это полностью отменит вашу гарантию", — добавил пользователь green.
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"Еще одна неловкая непрезидентская предвзятая тирада от Байдена", — заключил Tom Cotton.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, американский лидер путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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