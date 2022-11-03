https://ria.ru/20221103/bayden-1829023729.html

"Он не понимает, как устроен мир": заявление Байдена рассмешило публику

"Он не понимает, как устроен мир": заявление Байдена рассмешило публику - РИА Новости, 03.11.2022

"Он не понимает, как устроен мир": заявление Байдена рассмешило публику

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о возможности использовать электромобиль в качестве источника энергии. Видео... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:11

2022-11-03T16:11

2022-11-03T16:40

tesla motors

twitter

сша

сирия

ливия

барак обама

владимир путин

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8be2f5e632e1a351a19633d338d81c1b.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о возможности использовать электромобиль в качестве источника энергии. Видео выступления американского лидера опубликовала газета Newsweek.Накануне глава Белого дома выступал на форуме Infrastructure Talent Pipeline Challenge, посвященном вопросам энергетики, где и озвучил свои идеи."Ураган может обрубить электричество в вашем доме и знаете что? Вы можете подключить машину к дому — и будет свет. Думаете, я шучу?" — заявил глава государства, рассмешив публику.Пользователи сошлись во мнении, что применение электромобиля в качестве источника энергии для дома может привести к финансовым проблемам в будущем."Использование электромобиля как источника питания для дома обнуляет гарантию. Джо Байден не понимает, как вообще устроен мир", — написала Tricia Flanagan, прикрепив к посту отчет издания Electrek в качестве подтверждения своих слов."Если вы используете замечательную батарею своей Tesla для питания дома в час нужды, то хотя бы не хвастайтесь этим в соцсетях! Это полностью отменит вашу гарантию", — добавил пользователь green."Еще одна неловкая непрезидентская предвзятая тирада от Байдена", — заключил Tom Cotton.Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, американский лидер путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828832779.html

https://ria.ru/20221102/bayden-1828805590.html

https://ria.ru/20221102/ssha-1828656169.html

сша

сирия

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

tesla motors, twitter, сша, сирия, ливия, барак обама, владимир путин, джо байден, технологии, в мире