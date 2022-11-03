https://ria.ru/20221103/balkany-1829128814.html

Боррель предостерег от "российского вмешательства" на Западных Балканах

Боррель предостерег от "российского вмешательства" на Западных Балканах - РИА Новости, 03.11.2022

Боррель предостерег от "российского вмешательства" на Западных Балканах

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости не допустить "российского вмешательства" в дела государств Западных Балкан, будущее которых, по... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:50

2022-11-03T21:50

2022-11-03T21:50

в мире

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости не допустить "российского вмешательства" в дела государств Западных Балкан, будущее которых, по его мнению, связано с ЕС."Мы должны не допустить вмешательства России в дела стран Западных Балкан... Мы не должны давать оправданий для вмешательства России в экономические и политические дела Западных Балкан, потому что их будущее связано с Евросоюзом", - сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте Совета ЕС.По его словам, необходимо повышать устойчивость этого региона в политике и экономике, защиту от кибератак и гибридных угроз.Боррель выступал в Германии, где он ранее принял участие в конференции с представителями Западных Балкан, по итогам которой было объявлено о выделении миллиарда евро европейской помощи этому региону для преодоления последствий энергетического кризиса.На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находившаяся с визитом в Сербии, заявила, что Белград должен придерживаться и внешнеполитического курса Евросоюза, так как является страной-кандидатом на вступление в ЕС.

https://ria.ru/20220811/konflikt-1808768428.html

https://ria.ru/20221102/serbiya-1828690876.html

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в мире, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, германия, евросоюз, россия, сербия, совет ес, еврокомиссия