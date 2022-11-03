Рейтинг@Mail.ru
Медведев подтвердил готовность России помогать Африке продовольствием - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/afrika-1829075562.html
Медведев подтвердил готовность России помогать Африке продовольствием
Медведев подтвердил готовность России помогать Африке продовольствием - РИА Новости, 03.11.2022
Медведев подтвердил готовность России помогать Африке продовольствием
Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с зампредом партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), вице-президентом ЮАР... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:58
2022-11-03T18:03
экономика
россия
юар
единая россия
африканский национальный конгресс
брикс
дмитрий медведев
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819556_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_366112120a5f2a989bf9e3042050aa2f.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с зампредом партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), вице-президентом ЮАР Дэвидом Мабузой подтвердил готовность России помогать африканским странам продовольствием, сообщила пресс-служба "ЕР"."Переходя к обсуждению вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности в контексте украинского конфликта, Дмитрий Медведев подробно разъяснил предпринимаемые Москвой шаги в этой сфере.... При этом подтверждена готовность России, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, предоставить африканским партнерам часть имеющейся у неё сельхозпродукции безвозмездно", - говорится в сообщении.Медведев также выразил признательность южноафриканскому руководству за взвешенную позицию по ситуации вокруг украинского кризиса и подчеркнул важность активизации совместных усилий по противодействию современным практикам неоколониализма.Как отметили в пресс-службе партии, вице-президент ЮАР в свою очередь высказал полное понимание причин возникновения конфликта на Украине, подчеркнув, что Москва "имеет полное право на защиту своего суверенитета". Он поблагодарил Россию за предпринимаемые ей шаги по минимизации спровоцированных угроз возникновения голода и за поддержку африканских освободительных движений, в особенности АНК в борьбе с режимом апартеида.В ходе беседы, которая состоялась в четверг, также обсуждались вопросы дальнейшей активизации межпартийных связей. Так, Мабуза выразил готовность к более активному подключению АНК к организуемым по линии "ЕР" международным мероприятиям, в том числе в формате БРИКС. Также было подтверждено намерение сформировать межпартийную переговорную площадку в рамках запланированного на июль 2023 год II саммита "Россия – Африка". Стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах взаимодействия в области торговли и инвестиций, а также образования и туризма.
https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html
https://ria.ru/20221103/zerno-1828854479.html
россия
юар
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819556_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89abdb74611f0407897a6dff4d787d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, юар, единая россия, африканский национальный конгресс, брикс, дмитрий медведев, африка
Экономика, Россия, ЮАР, Единая Россия, Африканский национальный конгресс, БРИКС, Дмитрий Медведев, Африка
17:58 03.11.2022 (обновлено: 18:03 03.11.2022)
 
Медведев подтвердил готовность России помогать Африке продовольствием

Медведев подтвердил готовность России передать сельхозпродукцию африканским странам

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкОтгрузка зерна на экспорт
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Отгрузка зерна на экспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с зампредом партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), вице-президентом ЮАР Дэвидом Мабузой подтвердил готовность России помогать африканским странам продовольствием, сообщила пресс-служба "ЕР".
"Переходя к обсуждению вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности в контексте украинского конфликта, Дмитрий Медведев подробно разъяснил предпринимаемые Москвой шаги в этой сфере.... При этом подтверждена готовность России, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, предоставить африканским партнерам часть имеющейся у неё сельхозпродукции безвозмездно", - говорится в сообщении.
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
Медведев также выразил признательность южноафриканскому руководству за взвешенную позицию по ситуации вокруг украинского кризиса и подчеркнул важность активизации совместных усилий по противодействию современным практикам неоколониализма.
Как отметили в пресс-службе партии, вице-президент ЮАР в свою очередь высказал полное понимание причин возникновения конфликта на Украине, подчеркнув, что Москва "имеет полное право на защиту своего суверенитета". Он поблагодарил Россию за предпринимаемые ей шаги по минимизации спровоцированных угроз возникновения голода и за поддержку африканских освободительных движений, в особенности АНК в борьбе с режимом апартеида.
В ходе беседы, которая состоялась в четверг, также обсуждались вопросы дальнейшей активизации межпартийных связей. Так, Мабуза выразил готовность к более активному подключению АНК к организуемым по линии "ЕР" международным мероприятиям, в том числе в формате БРИКС. Также было подтверждено намерение сформировать межпартийную переговорную площадку в рамках запланированного на июль 2023 год II саммита "Россия – Африка". Стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах взаимодействия в области торговли и инвестиций, а также образования и туризма.
Зерно нового урожая - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:19
Источник: Турция и Россия определяют список получателей зерна и удобрений
 
ЭкономикаРоссияЮАРЕдиная РоссияАфриканский национальный конгрессБРИКСДмитрий МедведевАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала