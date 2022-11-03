https://ria.ru/20221103/afrika-1829075562.html

Медведев подтвердил готовность России помогать Африке продовольствием

Медведев подтвердил готовность России помогать Африке продовольствием - РИА Новости, 03.11.2022

Медведев подтвердил готовность России помогать Африке продовольствием

Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с зампредом партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), вице-президентом ЮАР... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:58

2022-11-03T17:58

2022-11-03T18:03

экономика

россия

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дмитрий медведев

африка

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с зампредом партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), вице-президентом ЮАР Дэвидом Мабузой подтвердил готовность России помогать африканским странам продовольствием, сообщила пресс-служба "ЕР"."Переходя к обсуждению вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности в контексте украинского конфликта, Дмитрий Медведев подробно разъяснил предпринимаемые Москвой шаги в этой сфере.... При этом подтверждена готовность России, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, предоставить африканским партнерам часть имеющейся у неё сельхозпродукции безвозмездно", - говорится в сообщении.Медведев также выразил признательность южноафриканскому руководству за взвешенную позицию по ситуации вокруг украинского кризиса и подчеркнул важность активизации совместных усилий по противодействию современным практикам неоколониализма.Как отметили в пресс-службе партии, вице-президент ЮАР в свою очередь высказал полное понимание причин возникновения конфликта на Украине, подчеркнув, что Москва "имеет полное право на защиту своего суверенитета". Он поблагодарил Россию за предпринимаемые ей шаги по минимизации спровоцированных угроз возникновения голода и за поддержку африканских освободительных движений, в особенности АНК в борьбе с режимом апартеида.В ходе беседы, которая состоялась в четверг, также обсуждались вопросы дальнейшей активизации межпартийных связей. Так, Мабуза выразил готовность к более активному подключению АНК к организуемым по линии "ЕР" международным мероприятиям, в том числе в формате БРИКС. Также было подтверждено намерение сформировать межпартийную переговорную площадку в рамках запланированного на июль 2023 год II саммита "Россия – Африка". Стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах взаимодействия в области торговли и инвестиций, а также образования и туризма.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, юар, единая россия, африканский национальный конгресс, брикс, дмитрий медведев, африка