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Путин дал указание Минобороны возобновить участие в зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
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Путин дал указание Минобороны возобновить участие в зерновой сделке
Путин дал указание Минобороны возобновить участие в зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
Путин дал указание Минобороны возобновить участие в зерновой сделке
Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны возобновить полноценное участие в зерновой сделке. Об этом он заявил на совещании с... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:15
2022-11-02T19:38
россия
в мире
владимир путин
черное море
украина
оон
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СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны возобновить полноценное участие в зерновой сделке. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности."Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", — сообщил глава государства.Он напомнил, что Москва приняла решение о приостановке участия в продуктовой сделке после того, как киевские власти использовали гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту. После этого Россия потребовала от украинской стороны гарантии, что ничего подобного в будущем происходить не будет.При этом он еще раз подчеркнул, что даже в случае отказа от участия в сделке Россия продолжит поставки в беднейшие страны."Готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего четыре процента", — отметил Путин.Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.
https://ria.ru/20221102/evropa-1828469680.html
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россия, в мире, владимир путин, черное море, украина, оон
Россия, В мире, Владимир Путин, Черное море, Украина, ООН
17:15 02.11.2022 (обновлено: 19:38 02.11.2022)
 
Путин дал указание Минобороны возобновить участие в зерновой сделке

Путин дал указание Министерству обороны возобновить участие России в зерновой сделке

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны возобновить полноценное участие в зерновой сделке. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
"Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", — сообщил глава государства.
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Он напомнил, что Москва приняла решение о приостановке участия в продуктовой сделке после того, как киевские власти использовали гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту. После этого Россия потребовала от украинской стороны гарантии, что ничего подобного в будущем происходить не будет.

"Посредниками в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны, — о неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей", — отметил президент.

При этом он еще раз подчеркнул, что даже в случае отказа от участия в сделке Россия продолжит поставки в беднейшие страны.
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"Готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего четыре процента", — отметил Путин.
Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
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После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.
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