https://ria.ru/20221102/zerno-1828732768.html
Путин дал указание Минобороны возобновить участие в зерновой сделке
Путин дал указание Минобороны возобновить участие в зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
Путин дал указание Минобороны возобновить участие в зерновой сделке
Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны возобновить полноценное участие в зерновой сделке. Об этом он заявил на совещании с... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:15
2022-11-02T17:15
2022-11-02T19:38
россия
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владимир путин
черное море
украина
оон
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СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны возобновить полноценное участие в зерновой сделке. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности."Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", — сообщил глава государства.Он напомнил, что Москва приняла решение о приостановке участия в продуктовой сделке после того, как киевские власти использовали гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту. После этого Россия потребовала от украинской стороны гарантии, что ничего подобного в будущем происходить не будет.При этом он еще раз подчеркнул, что даже в случае отказа от участия в сделке Россия продолжит поставки в беднейшие страны."Готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего четыре процента", — отметил Путин.Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.
https://ria.ru/20221102/evropa-1828469680.html
https://ria.ru/20221101/zerno-1828311829.html
https://ria.ru/20221029/zerno-1827827078.html
https://ria.ru/20221102/zerno-1828652677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, черное море, украина, оон
Россия, В мире, Владимир Путин, Черное море, Украина, ООН
17:15 02.11.2022 (обновлено: 19:38 02.11.2022)
Путин дал указание Минобороны возобновить участие в зерновой сделке
Путин дал указание Министерству обороны возобновить участие России в зерновой сделке
СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны возобновить полноценное участие в зерновой сделке. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
"Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины
будут нарушены", — сообщил глава государства.
Он напомнил, что Москва приняла решение о приостановке участия в продуктовой сделке после того, как киевские власти использовали гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту. После этого Россия потребовала от украинской стороны гарантии, что ничего подобного в будущем происходить не будет.
"Посредниками в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны, — о неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей", — отметил президент.
При этом он еще раз подчеркнул, что даже в случае отказа от участия в сделке Россия продолжит поставки в беднейшие страны.
"Готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего четыре процента", — отметил Путин.
Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной
достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН
подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.