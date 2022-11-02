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Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
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Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке
Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке
Президент Турции Тайип Эрдоган отказался комментировать то, как ему удалось убедить Россию вернуться к зерновой сделке, по его словам, он проинформирует об этом РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:21
2022-11-02T14:21
джо байден
владимир путин
россия
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отказался комментировать то, как ему удалось убедить Россию вернуться к зерновой сделке, по его словам, он проинформирует об этом президента США Джо Байдена."Пусть это останется при мне, сначала расскажу об этом Байдену", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора".Минобороны объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
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джо байден, владимир путин, россия, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, в мире
Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
14:21 02.11.2022
 
Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке

Эрдоган расскажет Байдену, как ему удалось убедить Россию возвратиться к зерновой сделке

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отказался комментировать то, как ему удалось убедить Россию вернуться к зерновой сделке, по его словам, он проинформирует об этом президента США Джо Байдена.
"Пусть это останется при мне, сначала расскажу об этом Байдену", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.
Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора".
Минобороны объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
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Джо БайденВладимир ПутинРоссияТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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