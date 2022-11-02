https://ria.ru/20221102/zerno-1828670832.html

Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке

Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022

Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке

Президент Турции Тайип Эрдоган отказался комментировать то, как ему удалось убедить Россию вернуться к зерновой сделке, по его словам, он проинформирует об этом РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:21

2022-11-02T14:21

2022-11-02T14:21

джо байден

владимир путин

россия

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отказался комментировать то, как ему удалось убедить Россию вернуться к зерновой сделке, по его словам, он проинформирует об этом президента США Джо Байдена."Пусть это останется при мне, сначала расскажу об этом Байдену", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора".Минобороны объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.

https://ria.ru/20221102/gruz-1828592057.html

россия

турция

сша

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Владимир Лаврентьев

джо байден, владимир путин, россия, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, в мире