https://ria.ru/20221102/zerno-1828670832.html
Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке
Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке
Президент Турции Тайип Эрдоган отказался комментировать то, как ему удалось убедить Россию вернуться к зерновой сделке, по его словам, он проинформирует об этом РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:21
2022-11-02T14:21
2022-11-02T14:21
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отказался комментировать то, как ему удалось убедить Россию вернуться к зерновой сделке, по его словам, он проинформирует об этом президента США Джо Байдена."Пусть это останется при мне, сначала расскажу об этом Байдену", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора".Минобороны объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
https://ria.ru/20221102/gruz-1828592057.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке
Эрдоган расскажет Байдену, как ему удалось убедить Россию возвратиться к зерновой сделке