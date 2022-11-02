https://ria.ru/20221102/zerno-1828642990.html

Песков рассказал о контактах с Турцией по зерновой сделке

Песков рассказал о контактах с Турцией по зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022

Песков рассказал о контактах с Турцией по зерновой сделке

Пока контакты продолжаются, но участие России в зерновой сделке по-прежнему приостановлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:17

2022-11-02T13:17

2022-11-02T13:18

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пока контакты продолжаются, но участие России в зерновой сделке по-прежнему приостановлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, получены ли гарантии безопасности коридора от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Россия 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Нет. Пока, в данном случае, контакты продолжаются. Вы знаете, что и президент с Эрдоганом вчера очень долго разговаривал, был продолжительный, детальный разговор. Но пока по-прежнему Россия приостановила своё участие, как уже говорил президент России, в связи с невозможностью гарантировать безопасность прохода этих судов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что суда с зерном под турецким флагом ходят в Черном море, не означает ли это, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал Владимиру Путину гарантии неиспользования этих судов для атак на Россию.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828594097.html

https://ria.ru/20221102/sdelka-1828581674.html

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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, украина, оон, дмитрий песков, в мире