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В ООН анонсировали возобновление движения судов в рамках "зерновой сделки" - РИА Новости, 02.11.2022
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В ООН анонсировали возобновление движения судов в рамках "зерновой сделки"
В ООН анонсировали возобновление движения судов в рамках "зерновой сделки" - РИА Новости, 02.11.2022
В ООН анонсировали возобновление движения судов в рамках "зерновой сделки"
Координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла анонсировал, что движение судов с продовольствием возобновится в четверг. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T00:43
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украина
оон
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла анонсировал, что движение судов с продовольствием возобновится в четверг.Владимир Путин во вторник обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы зерновой сделки. По словам российского лидера, Москва готова рассмотреть ее возобновление только после получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора подтвердили необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях.Осведомленный источник в Стамбуле сообщил РИА Новости, что вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, но конкретики на данный момент нет.При этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
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украина, оон
Украина, ООН
00:43 02.11.2022 (обновлено: 00:58 02.11.2022)
 
В ООН анонсировали возобновление движения судов в рамках "зерновой сделки"

Координатор ООН Абдулла ожидает, что движение судов с зерном возобновится 3 ноября

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном
Сухогруз Navi-Star с зерном - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном. Архивное фото
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла анонсировал, что движение судов с продовольствием возобновится в четверг.
"Экспорт зерна и продовольствия с Украины нужно продолжать. Несмотря на то, что в рамках "черноморской зерновой инициативы" на 2 ноября не запланировано движения судов, мы ожидаем, что груженые суда пойдут в четверг", - написал он в Twitter.
Владимир Путин во вторник обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы зерновой сделки. По словам российского лидера, Москва готова рассмотреть ее возобновление только после получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора подтвердили необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях.
Осведомленный источник в Стамбуле сообщил РИА Новости, что вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, но конкретики на данный момент нет.
При этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору.
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 18:35В мире
Москва попросила ООН назвать получателей зерна в рамках продуктовой сделки
 
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