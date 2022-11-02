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В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада - РИА Новости, 02.11.2022
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В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада
В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада
Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на решения ряда стран Запада запретить въезд россиянам, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T04:56
2022-11-02T16:14
россия
москва
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на решения ряда стран Запада запретить въезд россиянам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Евгений Иванов.Проигравшими, отметил дипломат, всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях."Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками Прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в "священный" Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга "хороших русских", — добавил замглавы МИД.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в Шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но при этом ответные действия Москвы не обязательно окажутся зеркальным, она будет учитывать прежде всего собственные интересы.Читайте полный текст интервью Евгения Иванова &gt;&gt;
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россия, москва, латвия
Россия, Москва, Латвия
04:56 02.11.2022 (обновлено: 16:14 02.11.2022)
 
В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада

Замглавы МИД России Иванов назвал введение запрета на въезд жителям Запада бессмысленным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на решения ряда стран Запада запретить въезд россиянам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает", — сказал он, комментируя запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам.

Проигравшими, отметил дипломат, всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.
"Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками Прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в "священный" Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга "хороших русских", — добавил замглавы МИД.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в Шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но при этом ответные действия Москвы не обязательно окажутся зеркальным, она будет учитывать прежде всего собственные интересы.
Читайте полный текст интервью Евгения Иванова >>
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