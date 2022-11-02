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Шойгу назвал уничтожение российской экономики основной целью Запада - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/zapad-1828622085.html
Шойгу назвал уничтожение российской экономики основной целью Запада
Шойгу назвал уничтожение российской экономики основной целью Запада - РИА Новости, 02.11.2022
Шойгу назвал уничтожение российской экономики основной целью Запада
Сложившаяся ситуация выгодна США, они стремятся использовать ее для сохранения глобального лидерства, но основная цель коллективного Запада – уничтожение... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:17
2022-11-02T12:20
специальная военная операция на украине
цены на нефть
сергей шойгу
россия
сша
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сложившаяся ситуация выгодна США, они стремятся использовать ее для сохранения глобального лидерства, но основная цель коллективного Запада – уничтожение экономики и военного потенциала России, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать её для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе – своих союзников в Европе. Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия – уничтожение её экономики, военного потенциала, лишение её возможности проводить независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
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цены на нефть, сергей шойгу, россия, сша, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Сергей Шойгу, Россия, США, Вашингтон (штат)
12:17 02.11.2022 (обновлено: 12:20 02.11.2022)
 
Шойгу назвал уничтожение российской экономики основной целью Запада

Шойгу назвал уничтожение российской экономики и военного потенциала основной целью Запада

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сложившаяся ситуация выгодна США, они стремятся использовать ее для сохранения глобального лидерства, но основная цель коллективного Запада – уничтожение экономики и военного потенциала России, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать её для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе – своих союзников в Европе. Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия – уничтожение её экономики, военного потенциала, лишение её возможности проводить независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
08:00
"Полезный идиот" в США хочет уничтожить Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьСергей ШойгуРоссияСШАВашингтон (штат)
 
 
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