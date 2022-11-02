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Совфед одобрил закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС
Совфед одобрил закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС - РИА Новости, 02.11.2022
Совфед одобрил закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС
Совет Федерации одобрил в среду закон, дающий право иностранцу, проживающему в России, претендовать на получение материальной и финансовой помощи в случае... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:25
2022-11-02T15:25
2022-11-02T15:25
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, дающий право иностранцу, проживающему в России, претендовать на получение материальной и финансовой помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации.При этом наряду с правами у иностранцев в России возникают и обязанности при возникновении ЧС. Так, они будут должны соблюдать меры безопасности, не допускать нарушений требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; изучать основные способы защиты населения и территорий, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; выполнять правила поведения при введении режима чрезвычайной ситуации, а также оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, совет федерации рф
Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС
СФ одобрил закон о праве проживающих в России иностранцев получать матпомощь в случае ЧС
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, дающий право иностранцу, проживающему в России, претендовать на получение материальной и финансовой помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
"Иностранные граждане и лица без гражданства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций получат право на защиту жизни, здоровья и личного имущества; пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; получать материальную и финансовую помощь", - говорится в заключении комитета.
При этом наряду с правами у иностранцев в России возникают и обязанности при возникновении ЧС. Так, они будут должны соблюдать меры безопасности, не допускать нарушений требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; изучать основные способы защиты населения и территорий, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; выполнять правила поведения при введении режима чрезвычайной ситуации, а также оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.