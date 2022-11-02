https://ria.ru/20221102/zakon-1828689879.html

Совфед одобрил закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС

Совфед одобрил закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС - РИА Новости, 02.11.2022

Совфед одобрил закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС

Совет Федерации одобрил в среду закон, дающий право иностранцу, проживающему в России, претендовать на получение материальной и финансовой помощи в случае... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:25

2022-11-02T15:25

2022-11-02T15:25

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, дающий право иностранцу, проживающему в России, претендовать на получение материальной и финансовой помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации.При этом наряду с правами у иностранцев в России возникают и обязанности при возникновении ЧС. Так, они будут должны соблюдать меры безопасности, не допускать нарушений требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; изучать основные способы защиты населения и территорий, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; выполнять правила поведения при введении режима чрезвычайной ситуации, а также оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

https://ria.ru/20221102/prizyv-1828647216.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, совет федерации рф