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Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу

Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022

Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу

США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:19

2022-11-02T12:19

2022-11-02T12:19

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС, заявил в среду на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии министр обороны РФ Сергей Шойгу."США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", - сказал Шойгу. По его словам, в Москве знают о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО."Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России", - напомнил Шойгу.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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