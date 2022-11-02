Рейтинг@Mail.ru
Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/yadernyy-1828622963.html
Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу
Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу
США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:19
2022-11-02T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
запорожская аэс
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_989f5b92d873d8eee9a549111d4745e7.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС, заявил в среду на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии министр обороны РФ Сергей Шойгу."США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", - сказал Шойгу. По его словам, в Москве знают о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО."Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России", - напомнил Шойгу.
https://ria.ru/20221026/bomba-1827022211.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c184b6410250fe620ad6c8939c4cea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, нато, сша, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, НАТО, США, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:19 02.11.2022
 
Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу

Шойгу: Запад демонстративно игнорирует элементы ядерного шантажа со стороны Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС, заявил в среду на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", - сказал Шойгу. По его словам, в Москве знают о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.
"Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России", - напомнил Шойгу.
Вид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 18:46Специальная военная операция на Украине
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ШойгуУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСНАТОСШАЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала