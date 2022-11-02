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Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу
Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу
США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:19
2022-11-02T12:19
2022-11-02T12:19
специальная военная операция на украине
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россия
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС, заявил в среду на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии министр обороны РФ Сергей Шойгу."США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", - сказал Шойгу. По его словам, в Москве знают о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО."Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России", - напомнил Шойгу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запад демонстративно игнорирует провокации Киева против ЗАЭС, заявил Шойгу
Шойгу: Запад демонстративно игнорирует элементы ядерного шантажа со стороны Киева