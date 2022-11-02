https://ria.ru/20221102/vzryvy-1828539381.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T00:21
2022-11-02T00:21
2022-11-02T00:49
специальная военная операция на украине
днепропетровск
днепропетровская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области.Ранее в области была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Днепропетровске."Пишут о взрывах в Никополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".
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днепропетровск, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепропетровская область
00:21 02.11.2022 (обновлено: 00:49 02.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
"Страна.ua" сообщила о взрывах в Никополе Днепропетровской области