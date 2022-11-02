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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/vzryvy-1828539381.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T00:21
2022-11-02T00:49
специальная военная операция на украине
днепропетровск
днепропетровская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области.Ранее в области была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Днепропетровске."Пишут о взрывах в Никополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".
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днепропетровск, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепропетровская область
00:21 02.11.2022 (обновлено: 00:49 02.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

"Страна.ua" сообщила о взрывах в Никополе Днепропетровской области

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области.
Ранее в области была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Днепропетровске.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 09:29Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других регионах Украины
"Пишут о взрывах в Никополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскДнепропетровская область
 
 
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