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Джонсон отказался комментировать взлом телефона Трасс - РИА Новости, 02.11.2022
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Джонсон отказался комментировать взлом телефона Трасс
Джонсон отказался комментировать взлом телефона Трасс - РИА Новости, 02.11.2022
Джонсон отказался комментировать взлом телефона Трасс
Бывший премьер Британии Борис Джонсон отказался обсуждать взлом телефона экс-премьера Лиз Трасс, подчеркнув, что не комментирует вопросы безопасности. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T02:46
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший премьер Британии Борис Джонсон отказался обсуждать взлом телефона экс-премьера Лиз Трасс, подчеркнув, что не комментирует вопросы безопасности.Британские СМИ ранее со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны: произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте, как утверждалось, скрыли тогдашний премьер-министр Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс. Правительство Великобритании теперь призывает провести срочное расследование."Вы знаете, мы никогда не обсуждаем вопросы безопасности", — ответил Джонсон ведущему телеканал Sky News на вопрос, беспокоит ли его возможная утечка информации в результате взлома телефона Трасс.По данным британских СМИ, полученные взломщиками сообщения включали в себя и критику в адрес Джонсона.
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в мире, технологии, борис джонсон, лиз трасс, украина, великобритания
В мире, Технологии, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Украина, Великобритания
02:46 02.11.2022 (обновлено: 10:04 02.11.2022)
 
Джонсон отказался комментировать взлом телефона Трасс

Джонсон отказался обсуждать взлом телефона Трасс из-за вопросов безопасности

© AP Photo / Frank AugsteinЭкс-министр Великобритании Борис Джонсон
Экс-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Экс-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший премьер Британии Борис Джонсон отказался обсуждать взлом телефона экс-премьера Лиз Трасс, подчеркнув, что не комментирует вопросы безопасности.
Британские СМИ ранее со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны: произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте, как утверждалось, скрыли тогдашний премьер-министр Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс. Правительство Великобритании теперь призывает провести срочное расследование.
"Вы знаете, мы никогда не обсуждаем вопросы безопасности", — ответил Джонсон ведущему телеканал Sky News на вопрос, беспокоит ли его возможная утечка информации в результате взлома телефона Трасс.
По данным британских СМИ, полученные взломщиками сообщения включали в себя и критику в адрес Джонсона.
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