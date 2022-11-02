https://ria.ru/20221102/vvp-1828800815.html

Минэкономразвития уточнило прогноз по спаду ВВП России

Минэкономразвития уточнило прогноз по спаду ВВП России - РИА Новости, 02.11.2022

Минэкономразвития уточнило прогноз по спаду ВВП России

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП России на 2,9 процента, несмотря на ускорение до минус 5 процентов в сентябре в годовом выражении, говорится в обзоре... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:20

2022-11-02T21:20

2022-11-02T22:46

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП России на 2,9 процента, несмотря на ускорение до минус 5 процентов в сентябре в годовом выражении, говорится в обзоре ведомства "О текущей ситуации в российской экономике"."Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит минус 2,9 процента", — говорится в документе.По прогнозу министерства, в 2023 году показатель опустится на 0,8 процента, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6 процента ежегодно.При этом спад ВВП ускорился в сентябре в годовом выражении."На фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила минус 5,0 процента год к году, в целом за третий квартал минус 4,4 процента год к году", — отметило ведомство.Министерство добавило, что в месячном выражении в сентябре ВВП вырос на 2,1 процента после роста на 1,8 процента месяц к месяцу в августе.Как указано в документе, в августе спад показателя, по оценке ведомства, составил 4 процента, в июле — 4,3 процента, в июне — 5 процентов, в мае — 4,5 процента, в апреле — 2,7 процента. В марте экономика России выросла на 1,4 процента, в феврале — на 4,2 процента, в январе — на 5,7 процента.В августе Центробанк улучшил прогноз по динамике ВВП, повысив его до минус 3-3,5 процента вместо 4-6 процентов.

https://ria.ru/20221028/vvp-1827548974.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)