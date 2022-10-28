https://ria.ru/20221028/vvp-1827498410.html
ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году
ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, теперь ожидает спад на 3-3,5% вместо 4-6%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:39
2022-10-28T13:39
2022-10-28T14:16
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ввп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775491189_0:329:2048:1481_1920x0_80_0_0_3a0ceaaba1a6aad7cdaa92da3a950fe4.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, теперь ожидает спад на 3-3,5% вместо 4-6%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ.При этом регулятор сохранил свои ожидания по ВВП в последующие годы. Так, в 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит 1-4%. В то же время, по прогнозу ЦБ, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года.В 2024–2025 годах ВВП, оценивает регулятор, будет расти на 1,5–2,5% ежегодно.
https://ria.ru/20221028/inflyatsiya-1827497701.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775491189_0:277:2048:1813_1920x0_80_0_0_d9f547689e05a57b31b113ac82a6f758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ввп
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВВП
13:39 28.10.2022 (обновлено: 14:16 28.10.2022)
ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году
Центробанк ожидает спад российского ВВП до трех с половиной процентов в 2022 году