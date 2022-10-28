https://ria.ru/20221028/vvp-1827498410.html

ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году

ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году - РИА Новости, 28.10.2022

ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году

Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, теперь ожидает спад на 3-3,5% вместо 4-6%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:39

2022-10-28T13:39

2022-10-28T14:16

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ввп

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, теперь ожидает спад на 3-3,5% вместо 4-6%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ.При этом регулятор сохранил свои ожидания по ВВП в последующие годы. Так, в 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит 1-4%. В то же время, по прогнозу ЦБ, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года.В 2024–2025 годах ВВП, оценивает регулятор, будет расти на 1,5–2,5% ежегодно.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ввп