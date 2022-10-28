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ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году - РИА Новости, 28.10.2022
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ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году
ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, теперь ожидает спад на 3-3,5% вместо 4-6%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:39
2022-10-28T14:16
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ввп
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, теперь ожидает спад на 3-3,5% вместо 4-6%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ.При этом регулятор сохранил свои ожидания по ВВП в последующие годы. Так, в 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит 1-4%. В то же время, по прогнозу ЦБ, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года.В 2024–2025 годах ВВП, оценивает регулятор, будет расти на 1,5–2,5% ежегодно.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ввп
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВВП
13:39 28.10.2022 (обновлено: 14:16 28.10.2022)
 
ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году

Центробанк ожидает спад российского ВВП до трех с половиной процентов в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, теперь ожидает спад на 3-3,5% вместо 4-6%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ.
При этом регулятор сохранил свои ожидания по ВВП в последующие годы. Так, в 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит 1-4%. В то же время, по прогнозу ЦБ, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года.
В 2024–2025 годах ВВП, оценивает регулятор, будет расти на 1,5–2,5% ежегодно.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 13:39
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВВП
 
 
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