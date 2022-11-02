https://ria.ru/20221102/voenkom-1828635179.html
Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске
Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске - РИА Новости, 02.11.2022
Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске
Раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:58
2022-11-02T12:58
2022-11-02T12:58
общество
иркутская область
усть-илимск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской области.В военкомате Усть-Илимска 26 сентября в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого 25-летнего местного жителя задержали. Военкома после операции в Центральной городской больнице Усть-Илимска в крайне тяжелом состоянии перевезли на лечение в областной центр. Он находится в Иркутской областной клинической больнице.Он уточнил, что состояние военкома оценивается как стабильное.Как сообщил в Telegram губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на врачей областной больницы, военком проходит курс реабилитации, через 10 дней его планируется выписать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, иркутская область, усть-илимск, игорь кобзев
Общество, Иркутская область, Усть-Илимск, Игорь Кобзев
Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске
Раненного в сентябре в Усть-Илимске военкома перевели из реанимации в обычную палату