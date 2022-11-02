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Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске - РИА Новости, 02.11.2022
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Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске
Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске - РИА Новости, 02.11.2022
Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске
Раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:58
2022-11-02T12:58
общество
иркутская область
усть-илимск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской области.В военкомате Усть-Илимска 26 сентября в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого 25-летнего местного жителя задержали. Военкома после операции в Центральной городской больнице Усть-Илимска в крайне тяжелом состоянии перевезли на лечение в областной центр. Он находится в Иркутской областной клинической больнице.Он уточнил, что состояние военкома оценивается как стабильное.Как сообщил в Telegram губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на врачей областной больницы, военком проходит курс реабилитации, через 10 дней его планируется выписать.
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общество, иркутская область, усть-илимск, игорь кобзев
Общество, Иркутская область, Усть-Илимск, Игорь Кобзев
12:58 02.11.2022
 
Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске

Раненного в сентябре в Усть-Илимске военкома перевели из реанимации в обычную палату

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВрач несёт капельницу
Врач несёт капельницу - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Врач несёт капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской области.
В военкомате Усть-Илимска 26 сентября в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого 25-летнего местного жителя задержали. Военкома после операции в Центральной городской больнице Усть-Илимска в крайне тяжелом состоянии перевезли на лечение в областной центр. Он находится в Иркутской областной клинической больнице.
"Военного комиссара перевели из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что состояние военкома оценивается как стабильное.
Как сообщил в Telegram губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на врачей областной больницы, военком проходит курс реабилитации, через 10 дней его планируется выписать.
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ОбществоИркутская областьУсть-ИлимскИгорь Кобзев
 
 
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