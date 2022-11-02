https://ria.ru/20221102/voenkom-1828635179.html

Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске

Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске - РИА Новости, 02.11.2022

Власти рассказали о состоянии военкома, раненного в Усть-Илимске

Раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:58

2022-11-02T12:58

2022-11-02T12:58

общество

иркутская область

усть-илимск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева перевели из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской области.В военкомате Усть-Илимска 26 сентября в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого 25-летнего местного жителя задержали. Военкома после операции в Центральной городской больнице Усть-Илимска в крайне тяжелом состоянии перевезли на лечение в областной центр. Он находится в Иркутской областной клинической больнице.Он уточнил, что состояние военкома оценивается как стабильное.Как сообщил в Telegram губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на врачей областной больницы, военком проходит курс реабилитации, через 10 дней его планируется выписать.

https://ria.ru/20220928/strelba-1820094943.html

иркутская область

усть-илимск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, иркутская область, усть-илимск, игорь кобзев