Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали об ответе Москвы на приостановку ЕС визового соглашения - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221102/vizy-1828598570.html
В МИД рассказали об ответе Москвы на приостановку ЕС визового соглашения
В МИД рассказали об ответе Москвы на приостановку ЕС визового соглашения - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД рассказали об ответе Москвы на приостановку ЕС визового соглашения
Ответ Москвы на приостановку Евросоюзом соглашения об упрощенном порядке выдачи виз должен отвечать национальным интересам России, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:13
2022-11-02T11:13
туризм
новости - туризм
россия
евросоюз
еврокомиссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евгений иванов (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ответ Москвы на приостановку Евросоюзом соглашения об упрощенном порядке выдачи виз должен отвечать национальным интересам России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Хотелось бы отметить, что сущностный ответ на любые недружественные действия в визовой сфере в первую очередь должен отвечать национальным интересам государства, которые мы видим в сохранении межчеловеческих контактов, а также открытости России для питающих симпатию к нашей стране иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности", - сказал дипломат.Евросоюз с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.На практике приостановка соглашения означает, что к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств: стоимость визы возрастет с 35 до 80 евро, потребуется предоставить расширенный список документов, максимальное время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней.Выдача или отказ в визе при этом являются прерогативой каждого конкретного государства. Так, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия запретили въезд туристам из РФ.При этом Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.В документе говорится, что рассмотрение заявок от граждан РФ на визы в ЕС с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме, приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия.Читайте полный текст интервью Евгения Иванова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221026/evrosoyuz-1826945125.html
https://ria.ru/20221102/zapret-1828550785.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, евросоюз, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов (дипломат)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евгений Иванов (дипломат)
11:13 02.11.2022
 
В МИД рассказали об ответе Москвы на приостановку ЕС визового соглашения

Замглавы МИД Иванов: ответ на решение ЕС по визам должен отвечать интересам России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ответ Москвы на приостановку Евросоюзом соглашения об упрощенном порядке выдачи виз должен отвечать национальным интересам России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Хотелось бы отметить, что сущностный ответ на любые недружественные действия в визовой сфере в первую очередь должен отвечать национальным интересам государства, которые мы видим в сохранении межчеловеческих контактов, а также открытости России для питающих симпатию к нашей стране иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности", - сказал дипломат.
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 15:18
Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него
Евросоюз с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.
На практике приостановка соглашения означает, что к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств: стоимость визы возрастет с 35 до 80 евро, потребуется предоставить расширенный список документов, максимальное время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней.
Выдача или отказ в визе при этом являются прерогативой каждого конкретного государства. Так, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия запретили въезд туристам из РФ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
04:56
В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада
При этом Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.
В документе говорится, что рассмотрение заявок от граждан РФ на визы в ЕС с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме, приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.
Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия.
Читайте полный текст интервью Евгения Иванова >>
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянамКакие страны Европы выдают туристические визы россиянам
Инфографика
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияЕвросоюзЕврокомиссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евгений Иванов (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала