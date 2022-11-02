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В МИД рассказали об ответе Москвы на приостановку ЕС визового соглашения
В МИД рассказали об ответе Москвы на приостановку ЕС визового соглашения - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД рассказали об ответе Москвы на приостановку ЕС визового соглашения
Ответ Москвы на приостановку Евросоюзом соглашения об упрощенном порядке выдачи виз должен отвечать национальным интересам России, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:13
2022-11-02T11:13
2022-11-02T11:13
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россия
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еврокомиссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евгений иванов (дипломат)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ответ Москвы на приостановку Евросоюзом соглашения об упрощенном порядке выдачи виз должен отвечать национальным интересам России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Хотелось бы отметить, что сущностный ответ на любые недружественные действия в визовой сфере в первую очередь должен отвечать национальным интересам государства, которые мы видим в сохранении межчеловеческих контактов, а также открытости России для питающих симпатию к нашей стране иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности", - сказал дипломат.Евросоюз с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.На практике приостановка соглашения означает, что к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств: стоимость визы возрастет с 35 до 80 евро, потребуется предоставить расширенный список документов, максимальное время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней.Выдача или отказ в визе при этом являются прерогативой каждого конкретного государства. Так, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия запретили въезд туристам из РФ.При этом Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.В документе говорится, что рассмотрение заявок от граждан РФ на визы в ЕС с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме, приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия.Читайте полный текст интервью Евгения Иванова >>
https://ria.ru/20221026/evrosoyuz-1826945125.html
https://ria.ru/20221102/zapret-1828550785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, евросоюз, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов (дипломат)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евгений Иванов (дипломат)
В МИД рассказали об ответе Москвы на приостановку ЕС визового соглашения
Замглавы МИД Иванов: ответ на решение ЕС по визам должен отвечать интересам России
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ответ Москвы на приостановку Евросоюзом соглашения об упрощенном порядке выдачи виз должен отвечать национальным интересам России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Хотелось бы отметить, что сущностный ответ на любые недружественные действия в визовой сфере в первую очередь должен отвечать национальным интересам государства, которые мы видим в сохранении межчеловеческих контактов, а также открытости России для питающих симпатию к нашей стране иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности", - сказал дипломат.
Евросоюз с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.
На практике приостановка соглашения означает, что к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС
, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств: стоимость визы возрастет с 35 до 80 евро, потребуется предоставить расширенный список документов, максимальное время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней.
Выдача или отказ в визе при этом являются прерогативой каждого конкретного государства. Так, Польша
, Чехия
, Латвия
, Литва
, Эстония
и Финляндия
запретили въезд туристам из РФ.
При этом Еврокомиссия
подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.
В документе говорится, что рассмотрение заявок от граждан РФ на визы в ЕС с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме, приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.
Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия.