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В МИД заявили о намерении подготовить к запуску систему электронных виз
В МИД заявили о намерении подготовить к запуску систему электронных виз - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД заявили о намерении подготовить к запуску систему электронных виз
В РФ к концу года будут подготовлены предложения по запуску системы электронных виз и закончат соответствующие технические работы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:12
2022-11-02T09:12
2022-11-02T11:14
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владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В РФ к концу года будут подготовлены предложения по запуску системы электронных виз и закончат соответствующие технические работы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из стран, не включенных в недружественные, соответствующий документ появился накануне на сайте Кремля. Электронная виза должна была заработать 1 января 2021 года, но из-за пандемии ее запуск отложили.Оформление единых электронных виз было приостановлено в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Запуск системы оформления единых электронных виз должен был состояться ранее в этом году.По словам Иванова, в настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз для их эффективной защиты от массированных DDoS-атак."Указанные работы планируется завершить к концу текущего года, после чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые иностранные граждане могут въезжать в Россию по этим визам", - сказал он.Иванов также подчеркнул, что возможные варианты перераспределения рабочей нагрузки среди сотрудников загранучреждений, а также оптимизации штатного расписания консульств, в России рассмотрят после анализа первых результатов эксплуатации системы.Читайте полный текст интервью Евгения Иванова >>
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РИА Новости
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владимир путин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество, визы, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество, Визы, Новости - Туризм
09:12 02.11.2022 (обновлено: 11:14 02.11.2022)
В МИД заявили о намерении подготовить к запуску систему электронных виз
Замглавы МИД Иванов заявил о намерении подготовить идеи по запуску системы электронных виз
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В РФ к концу года будут подготовлены предложения по запуску системы электронных виз и закончат соответствующие технические работы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Президент РФ Владимир Путин
поручил представить предложения о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из стран, не включенных в недружественные, соответствующий документ появился накануне на сайте Кремля. Электронная виза должна была заработать 1 января 2021 года, но из-за пандемии ее запуск отложили.
Оформление единых электронных виз было приостановлено в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Запуск системы оформления единых электронных виз должен был состояться ранее в этом году.
По словам Иванова, в настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз для их эффективной защиты от массированных DDoS-атак.
"Указанные работы планируется завершить к концу текущего года, после чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые иностранные граждане могут въезжать в Россию по этим визам", - сказал он.
Иванов также подчеркнул, что возможные варианты перераспределения рабочей нагрузки среди сотрудников загранучреждений, а также оптимизации штатного расписания консульств, в России рассмотрят после анализа первых результатов эксплуатации системы.