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В Эстонии возмутились афишами Анне Вески за упоминание советского звания - РИА Новости, 02.11.2022
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Шоубиз
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В Эстонии возмутились афишами Анне Вески за упоминание советского звания
В Эстонии возмутились афишами Анне Вески за упоминание советского звания - РИА Новости, 02.11.2022
В Эстонии возмутились афишами Анне Вески за упоминание советского звания
В Эстонии раскритиковали певицу Анне Вески за упоминание звания "заслуженной артистки Эстонской ССР" на афишах. Об этом сообщил редактор таллинской газеты... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:28
2022-11-02T15:28
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Эстонии раскритиковали певицу Анне Вески за упоминание звания "заслуженной артистки Эстонской ССР" на афишах. Об этом сообщил редактор таллинской газеты "Столица" Александр Чаплыгин в своем Telegram-канале.Кроме того, Чаплыгин назвал певицу честной. По его словам, она не ведет себя как "антикоммунист, стараясь таким образом реабилитироваться за свое советское прошлое". Анне Вески – советская и эстонская певица. В 1984 году исполнительница была удостоена звания заслуженной артистки Эстонской ССР. Она снималась во многих российских телепрограммах. В 2007 году она приняла участие в проекте "Ты - суперстар!". Она гастролировала в России и республиках бывшего СССР. Ранее Киркоров ответил Наргиз на критику его концерта в Ташкенте. Он обвинил ее в лицемерии и призвал к мудрости.
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эстония, ссср, музыка, россия
Шоубиз, Эстония, СССР, Музыка, Россия
15:28 02.11.2022
 
В Эстонии возмутились афишами Анне Вески за упоминание советского звания

В Эстонии возмутились афишами Анне Вески и раскритиковали ее за упоминание СССР

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Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Эстонии раскритиковали певицу Анне Вески за упоминание звания "заслуженной артистки Эстонской ССР" на афишах. Об этом сообщил редактор таллинской газеты "Столица" Александр Чаплыгин в своем Telegram-канале.
"В эстонском бомонде вызвали невероятный скандал концертные афиши Анне Вески, где она в числе прочего представлена как народная артистка Эстонской ССР. Граждане углядели в этом попытку реанимировать и оправдать память о "российской оккупации". Удивительное лицемерие", – рассказал журналист.
Кроме того, Чаплыгин назвал певицу честной. По его словам, она не ведет себя как "антикоммунист, стараясь таким образом реабилитироваться за свое советское прошлое".
"Анне Вески действительно не стесняется того факта, что в советские времена была звездой всесоюзного масштаба. Так же, как и того, что до сих пор выступает в России. И в этом она отличается, например, от Тыниса Мяги, который предпочитает не вспоминать, как пел про Московскую Олимпиаду", – добавил Чаплыгин.
Анне Вески – советская и эстонская певица. В 1984 году исполнительница была удостоена звания заслуженной артистки Эстонской ССР. Она снималась во многих российских телепрограммах. В 2007 году она приняла участие в проекте "Ты - суперстар!". Она гастролировала в России и республиках бывшего СССР.
Ранее Киркоров ответил Наргиз на критику его концерта в Ташкенте. Он обвинил ее в лицемерии и призвал к мудрости.
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