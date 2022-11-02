https://ria.ru/20221102/veski-1828677256.html

В Эстонии возмутились афишами Анне Вески за упоминание советского звания

В Эстонии возмутились афишами Анне Вески за упоминание советского звания - РИА Новости, 02.11.2022

В Эстонии возмутились афишами Анне Вески за упоминание советского звания

В Эстонии раскритиковали певицу Анне Вески за упоминание звания "заслуженной артистки Эстонской ССР" на афишах. Об этом сообщил редактор таллинской газеты... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:28

2022-11-02T15:28

2022-11-02T15:28

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Эстонии раскритиковали певицу Анне Вески за упоминание звания "заслуженной артистки Эстонской ССР" на афишах. Об этом сообщил редактор таллинской газеты "Столица" Александр Чаплыгин в своем Telegram-канале.Кроме того, Чаплыгин назвал певицу честной. По его словам, она не ведет себя как "антикоммунист, стараясь таким образом реабилитироваться за свое советское прошлое". Анне Вески – советская и эстонская певица. В 1984 году исполнительница была удостоена звания заслуженной артистки Эстонской ССР. Она снималась во многих российских телепрограммах. В 2007 году она приняла участие в проекте "Ты - суперстар!". Она гастролировала в России и республиках бывшего СССР. Ранее Киркоров ответил Наргиз на критику его концерта в Ташкенте. Он обвинил ее в лицемерии и призвал к мудрости.

https://ria.ru/20221102/inoagenty-1828636836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

эстония, ссср, музыка, россия