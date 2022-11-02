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В Германии резко ответили послу Украины, оскорбившему Россию - РИА Новости, 02.11.2022
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В Германии резко ответили послу Украины, оскорбившему Россию
В Германии резко ответили послу Украины, оскорбившему Россию - РИА Новости, 02.11.2022
В Германии резко ответили послу Украины, оскорбившему Россию
Пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Германии Алексея Макеева, назвавшего Россию террористическим государством. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:14
2022-11-02T10:29
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Германии Алексея Макеева, назвавшего Россию террористическим государством. "Все дипломаты на Украине идиоты и их просто отправляют в Германию?" — задался вопросом один из пользователей. "Нет, это Украина — террористическое государство и лакей США", — поддержал другой. "Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость", — добавил еще один читатель. "У украинских послов, похоже, главная задача — делать глупые заявления", — согласился четвертый пользователь. "Спираль эскалации продолжает раскручиваться, мы должны перестать поставлять вооружение Украине. До сих пор это только ухудшало ситуацию", — поделился мнением пятый. "Вы (украинские власти. — Прим. ред.) достаточно долго обманывали и эксплуатировали Запад", — заключили читатели. Предыдущий посол Украины в Берлине Андрей Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу" и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Украину.Макеев сменил Мельника в конце сентября, но уже успел отметиться несколькими заявлениями в духе своего предшественника. Так, он продолжает требовать танки и упрекает немецкие власти за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824534581.html
https://ria.ru/20221101/oruzhie-1828108266.html
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в мире, украина, германия, россия, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, НАТО
09:14 02.11.2022 (обновлено: 10:29 02.11.2022)
 
В Германии резко ответили послу Украины, оскорбившему Россию

Немецкие пользователи Twitter резко ответили послу Украины Макееву, оскорбившему Россию

© Фото : соцсети Алексея МакееваАлексей Макеев
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : соцсети Алексея Макеева
Алексей Макеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Германии Алексея Макеева, назвавшего Россию террористическим государством.
"Все дипломаты на Украине идиоты и их просто отправляют в Германию?" — задался вопросом один из пользователей.
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"Нет, это Украина — террористическое государство и лакей США", — поддержал другой.
"Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость", — добавил еще один читатель.
"У украинских послов, похоже, главная задача — делать глупые заявления", — согласился четвертый пользователь.
"Спираль эскалации продолжает раскручиваться, мы должны перестать поставлять вооружение Украине. До сих пор это только ухудшало ситуацию", — поделился мнением пятый.
"Вы (украинские власти. — Прим. ред.) достаточно долго обманывали и эксплуатировали Запад", — заключили читатели.
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Предыдущий посол Украины в Берлине Андрей Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу" и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Украину.
Макеев сменил Мельника в конце сентября, но уже успел отметиться несколькими заявлениями в духе своего предшественника. Так, он продолжает требовать танки и упрекает немецкие власти за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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