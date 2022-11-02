https://ria.ru/20221102/ugledar-1828593959.html

Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении

Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении - РИА Новости, 02.11.2022

Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении

Союзные силы продолжают наступать на Угледарском направлении, есть успехи в Марьинке, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:02

2022-11-02T11:02

2022-11-02T12:30

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Союзные силы продолжают наступать на Угледарском направлении, есть успехи в Марьинке, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин пояснил, что дальнейшая цель — важный логистический центр Константиновка.В Марьинке продолжаются бои, идет борьба за каждое высотное здание, "тем не менее ребята продвигаются вперед".На Авдеевском направлении бои идут в районе Первомайского, продолжается зачистка населенного пункта Водяное и освобождение Опытного, заключил Пушилин.Накануне в Народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское в Ясиноватском районе. Также в воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221027/obstrel-1827185063.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр