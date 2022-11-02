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Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/ugledar-1828593959.html
Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении
Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении - РИА Новости, 02.11.2022
Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении
Союзные силы продолжают наступать на Угледарском направлении, есть успехи в Марьинке, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:02
2022-11-02T12:30
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Союзные силы продолжают наступать на Угледарском направлении, есть успехи в Марьинке, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин пояснил, что дальнейшая цель — важный логистический центр Константиновка.В Марьинке продолжаются бои, идет борьба за каждое высотное здание, "тем не менее ребята продвигаются вперед".На Авдеевском направлении бои идут в районе Первомайского, продолжается зачистка населенного пункта Водяное и освобождение Опытного, заключил Пушилин.Накануне в Народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское в Ясиноватском районе. Также в воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:02 02.11.2022 (обновлено: 12:30 02.11.2022)
 
Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении

Пушилин сообщил о продолжающемся продвижении союзных сил на Угледарском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Союзные силы продолжают наступать на Угледарском направлении, есть успехи в Марьинке, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если брать Угледарское направление, то наши подразделения продолжают продвижение, продолжаются бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение", — сказал он.

Пушилин пояснил, что дальнейшая цель — важный логистический центр Константиновка.
В Марьинке продолжаются бои, идет борьба за каждое высотное здание, "тем не менее ребята продвигаются вперед".
На Авдеевском направлении бои идут в районе Первомайского, продолжается зачистка населенного пункта Водяное и освобождение Опытного, заключил Пушилин.
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Накануне в Народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское в Ясиноватском районе. Также в воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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