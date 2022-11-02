https://ria.ru/20221102/tyumen-1828696641.html

Тюменская область и объединение работодателей продолжат сотрудничество

Тюменская область и объединение работодателей продолжат сотрудничество - РИА Новости, 02.11.2022

Тюменская область и объединение работодателей продолжат сотрудничество

Правительство Тюменской области, Тюменский областной совет профессиональных союзов и региональное объединение работодателей подписали трехстороннее соглашение о РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:44

2022-11-02T15:44

2022-11-02T15:44

тюменская область

александр моор

тюменская область

россия

сергей шойгу

украина

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ТЮМЕНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Правительство Тюменской области, Тюменский областной совет профессиональных союзов и региональное объединение работодателей подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по социально-экономическим и другим направлениям, это будет способствовать дальнейшему развитию региона, заявил глава региона Александр Моор.Срок действия предыдущего соглашения истекает в декабре 2022 года, обновленный документ будет действовать с 2023 по 2025 год, при его составлении было внесено большое количество предложений, наиболее актуальные из них вошли в итоговую версию."Достигнуты договоренности по большинству инициатив, предложенных профсоюзами. Они касаются уровня жизни граждан и развития социального партнерства. По предложению регионального объединения работодателей в соглашение включены обязательства по социальной поддержке семей мобилизованных работников и по формированию культуры безопасного труда на производстве", – прокомментировал подписание соглашения губернатор Тюменской области Александр Моор.Отмечается, что документ определяет взаимные обязательства сторон в области социально-экономической и молодежной политики, культуры и спорта, пенсионного обеспечения, условий и охраны труда, социального партнерства. В новое соглашение включены положения по развитию системы коллективных договоров на предприятиях и повышения их значимости, что будет способствовать урегулированию проблемных вопросов в отношениях между работниками и работодателями, считают представители союза профсоюзов и объединения работодателей."На ближайшие три года соглашение станет основой нашего взаимодействия и сотрудничества, а также важнейшим инструментом социального партнерства. Документ будет способствовать развитию экономики региона", – подчеркнул Александр Моор.После церемонии подписания соглашения Александр Моор в общении с представителями отраслевых профсоюзных организаций региона подчеркнул, что у сторон общие цели: "обеспечение благосостояния и улучшение условий жизни земляков, развитие экономики и социальной сферы", "в полной мере эти задачи можно решить, опираясь на общественные институты и при тесном взаимодействии власти и работодателей".Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20221027/marshruty-1827252510.html

https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827169783.html

https://ria.ru/20221027/tyumen-1827245460.html

тюменская область

россия

украина

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александр моор, тюменская область, россия, сергей шойгу, украина