Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область и объединение работодателей продолжат сотрудничество - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221102/tyumen-1828696641.html
Тюменская область и объединение работодателей продолжат сотрудничество
Тюменская область и объединение работодателей продолжат сотрудничество - РИА Новости, 02.11.2022
Тюменская область и объединение работодателей продолжат сотрудничество
Правительство Тюменской области, Тюменский областной совет профессиональных союзов и региональное объединение работодателей подписали трехстороннее соглашение о РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:44
2022-11-02T15:44
тюменская область
александр моор
тюменская область
россия
сергей шойгу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285328_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_a34f73c2cd113fa36c2e89b15e8819fd.jpg
ТЮМЕНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Правительство Тюменской области, Тюменский областной совет профессиональных союзов и региональное объединение работодателей подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по социально-экономическим и другим направлениям, это будет способствовать дальнейшему развитию региона, заявил глава региона Александр Моор.Срок действия предыдущего соглашения истекает в декабре 2022 года, обновленный документ будет действовать с 2023 по 2025 год, при его составлении было внесено большое количество предложений, наиболее актуальные из них вошли в итоговую версию."Достигнуты договоренности по большинству инициатив, предложенных профсоюзами. Они касаются уровня жизни граждан и развития социального партнерства. По предложению регионального объединения работодателей в соглашение включены обязательства по социальной поддержке семей мобилизованных работников и по формированию культуры безопасного труда на производстве", – прокомментировал подписание соглашения губернатор Тюменской области Александр Моор.Отмечается, что документ определяет взаимные обязательства сторон в области социально-экономической и молодежной политики, культуры и спорта, пенсионного обеспечения, условий и охраны труда, социального партнерства. В новое соглашение включены положения по развитию системы коллективных договоров на предприятиях и повышения их значимости, что будет способствовать урегулированию проблемных вопросов в отношениях между работниками и работодателями, считают представители союза профсоюзов и объединения работодателей."На ближайшие три года соглашение станет основой нашего взаимодействия и сотрудничества, а также важнейшим инструментом социального партнерства. Документ будет способствовать развитию экономики региона", – подчеркнул Александр Моор.После церемонии подписания соглашения Александр Моор в общении с представителями отраслевых профсоюзных организаций региона подчеркнул, что у сторон общие цели: "обеспечение благосостояния и улучшение условий жизни земляков, развитие экономики и социальной сферы", "в полной мере эти задачи можно решить, опираясь на общественные институты и при тесном взаимодействии власти и работодателей".Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20221027/marshruty-1827252510.html
https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827169783.html
https://ria.ru/20221027/tyumen-1827245460.html
тюменская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285328_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_add67aa4614b226eb53e6c4cd1776cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область, россия, сергей шойгу, украина
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Россия, Сергей Шойгу, Украина
15:44 02.11.2022
 
Тюменская область и объединение работодателей продолжат сотрудничество

Моор: Тюменская область, профсоюзы и объединение работодателей продолжат сотрудничество

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Правительство Тюменской области, Тюменский областной совет профессиональных союзов и региональное объединение работодателей подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по социально-экономическим и другим направлениям, это будет способствовать дальнейшему развитию региона, заявил глава региона Александр Моор.
Срок действия предыдущего соглашения истекает в декабре 2022 года, обновленный документ будет действовать с 2023 по 2025 год, при его составлении было внесено большое количество предложений, наиболее актуальные из них вошли в итоговую версию.
Вид на Тобольск и церковь святых праведных Захария и Елизаветы - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 18:30Туризм
В Тюменской области появятся новые музейно-туристические маршруты
"Достигнуты договоренности по большинству инициатив, предложенных профсоюзами. Они касаются уровня жизни граждан и развития социального партнерства. По предложению регионального объединения работодателей в соглашение включены обязательства по социальной поддержке семей мобилизованных работников и по формированию культуры безопасного труда на производстве", – прокомментировал подписание соглашения губернатор Тюменской области Александр Моор.
Отмечается, что документ определяет взаимные обязательства сторон в области социально-экономической и молодежной политики, культуры и спорта, пенсионного обеспечения, условий и охраны труда, социального партнерства. В новое соглашение включены положения по развитию системы коллективных договоров на предприятиях и повышения их значимости, что будет способствовать урегулированию проблемных вопросов в отношениях между работниками и работодателями, считают представители союза профсоюзов и объединения работодателей.
"На ближайшие три года соглашение станет основой нашего взаимодействия и сотрудничества, а также важнейшим инструментом социального партнерства. Документ будет способствовать развитию экономики региона", – подчеркнул Александр Моор.
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 13:20Тюменская область
Центры помощи семьям мобилизованных работают во всей Тюменской области
После церемонии подписания соглашения Александр Моор в общении с представителями отраслевых профсоюзных организаций региона подчеркнул, что у сторон общие цели: "обеспечение благосостояния и улучшение условий жизни земляков, развитие экономики и социальной сферы", "в полной мере эти задачи можно решить, опираясь на общественные институты и при тесном взаимодействии власти и работодателей".
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Ярмарка в Ялутовске - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:36Туризм
Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России"
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьРоссияСергей ШойгуУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала