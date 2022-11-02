https://ria.ru/20221102/twitter-1828762844.html
Маск выразил желание сделать Twitter самым точным источником информации
Маск выразил желание сделать Twitter самым точным источником информации - РИА Новости, 02.11.2022
Маск выразил желание сделать Twitter самым точным источником информации
Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший компанию Twitter, заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:31
2022-11-02T18:31
2022-11-02T18:43
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший компанию Twitter, заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в мире.Поводом для заявления предпринимателя послужил твит одного из пользователей, который выложил скрин сообщения Белого дома в сопровождении уточняющих фактов."Наша цель заключается в том, чтобы сделать Twitter самым точным источником информации на земле, независимо от политической принадлежности", - ответил Маск пользователю.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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в мире, илон маск, технологии, twitter
В мире, Илон Маск, Технологии, Twitter
18:31 02.11.2022 (обновлено: 18:43 02.11.2022)
Маск выразил желание сделать Twitter самым точным источником информации
Илон Маск заявил о намерении сделать Twitter самым точным источником информации