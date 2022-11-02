https://ria.ru/20221102/twitter-1828762844.html

Маск выразил желание сделать Twitter самым точным источником информации

Маск выразил желание сделать Twitter самым точным источником информации - РИА Новости, 02.11.2022

Маск выразил желание сделать Twitter самым точным источником информации

Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший компанию Twitter, заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:31

2022-11-02T18:31

2022-11-02T18:43

в мире

илон маск

технологии

twitter

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший компанию Twitter, заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в мире.Поводом для заявления предпринимателя послужил твит одного из пользователей, который выложил скрин сообщения Белого дома в сопровождении уточняющих фактов."Наша цель заключается в том, чтобы сделать Twitter самым точным источником информации на земле, независимо от политической принадлежности", - ответил Маск пользователю.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221102/twitter-1828645508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, технологии, twitter