https://ria.ru/20221102/twitter-1828645508.html
Twitter должен соблюдать нормы российского законодательства, заявил Песков
Twitter должен соблюдать нормы российского законодательства, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2022
Twitter должен соблюдать нормы российского законодательства, заявил Песков
Twitter должен соблюдать нормы российского законодательства, чтобы были сняты ограничения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:21
2022-11-02T13:21
2022-11-02T13:21
технологии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
илон маск
россия
twitter
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Twitter должен соблюдать нормы российского законодательства, чтобы были сняты ограничения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Здесь есть вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны нормы, которые необходимо социальным сетям выполнять для того, чтобы работать у нас в стране. Это главный критерий", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах снятия ограничений с Twittter с приходом Илона Маска.Днем ранее сообщалось, что Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://ria.ru/20221101/twitter-1828422148.html
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технологии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), илон маск, россия, twitter
Технологии, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Илон Маск, Россия, Twitter
Twitter должен соблюдать нормы российского законодательства, заявил Песков
Песков: Twitter должен соблюдать нормы российского законодательства для снятия ограничений