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Twitter работает над новой платной функцией, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2022
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Twitter работает над новой платной функцией, пишут СМИ
Twitter работает над новой платной функцией, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2022
Twitter работает над новой платной функцией, пишут СМИ
Социальная сеть Twitter, недавно приобретенная американским предпринимателем Илоном Маском, работает над функцией, которая позволит пользователям размещать... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:08
2022-11-02T11:08
в мире
технологии
илон маск
twitter
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter, недавно приобретенная американским предпринимателем Илоном Маском, работает над функцией, которая позволит пользователям размещать видео на платформе и взимать плату за его просмотры, сообщает газета Washington Post со ссылкой на электронное письмо одного из сотрудников компании.Как отмечает издание, компания намерена поторопиться с запуском данной функции, получившей название Paywalled Video. Twitter собирается запустить ее за одну-две недели.Согласно данным письма, авторы видео смогут брать за просмотр 1, 2, 5 или 10 долларов. Платные видео будут скрыты за значком замка и подписью, например, "просмотр за один доллар". Заплатив определенную сумму, пользователь разблокирует видео, после этого автор видео получит деньги через платежную платформу Stripe. При этом Twitter также будет получать определенную сумму, но на данный момент она неизвестна.Пользователи соцсети, не заплатившие за просмотр, не смогут просмотреть ролик, но при этом смогут поставить лайк или ретвитнуть пост с видео на свою страницу, пишет газета.По ее данным, команда Twitter определила "риск" новой функции как высокий. Речь идет о "рисках, связанных с контентом, который защищен авторским правом, вопросами доверия со стороны создателей и пользователей, а также соблюдением правовых норм". Отмечается, что функция будет подвергнута внутреннему анализу, прежде чем работа над ней будет продолжена.Как отмечает Washington Post, неизвестно, находилась ли функция в разработке до приобретения компании Маском.Ранее миллиардер Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://ria.ru/20221101/twitter-1828525780.html
https://ria.ru/20221101/twitter-1828422148.html
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в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
11:08 02.11.2022
 
Twitter работает над новой платной функцией, пишут СМИ

WP: Twitter работает над функцией, позволяющей брать плату за просмотр загруженных видео

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter, недавно приобретенная американским предпринимателем Илоном Маском, работает над функцией, которая позволит пользователям размещать видео на платформе и взимать плату за его просмотры, сообщает газета Washington Post со ссылкой на электронное письмо одного из сотрудников компании.
Как отмечает издание, компания намерена поторопиться с запуском данной функции, получившей название Paywalled Video. Twitter собирается запустить ее за одну-две недели.
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Маск предложил ввести ежемесячную плату за верификацию ​в ​Twitter
Согласно данным письма, авторы видео смогут брать за просмотр 1, 2, 5 или 10 долларов. Платные видео будут скрыты за значком замка и подписью, например, "просмотр за один доллар". Заплатив определенную сумму, пользователь разблокирует видео, после этого автор видео получит деньги через платежную платформу Stripe. При этом Twitter также будет получать определенную сумму, но на данный момент она неизвестна.
Пользователи соцсети, не заплатившие за просмотр, не смогут просмотреть ролик, но при этом смогут поставить лайк или ретвитнуть пост с видео на свою страницу, пишет газета.
По ее данным, команда Twitter определила "риск" новой функции как высокий. Речь идет о "рисках, связанных с контентом, который защищен авторским правом, вопросами доверия со стороны создателей и пользователей, а также соблюдением правовых норм". Отмечается, что функция будет подвергнута внутреннему анализу, прежде чем работа над ней будет продолжена.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Как отмечает Washington Post, неизвестно, находилась ли функция в разработке до приобретения компании Маском.
Ранее миллиардер Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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